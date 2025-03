¿Piensan en boda? Laura Flores se sincera sobre sus planes con el periodista Lalo Salazar

Laura Flores se sincera y confiesa si piensa en casarse con Lalo Salazar. (IG: @laurafloresmx)

Laura Flores se sinceró sobre sus sentimientos por el periodista Lalo Salazar, con quien confirmó su relación a finales de febrero; desde entonces, se han mostrado muy enamorados en redes sociales, lo que algunos internautas han interpretado como una posible boda.

Sin embargo, la actriz de telenovelas confesó que la idea de llegar al altar junto al periodista no está dentro de sus planes a futuro, pues prefieren ir despacio y sin prisa.

En una entrevista para Venga la Alegría, Flores habló sobre sus sentimientos y negó que sus hijos estén en contra de su relación, como se había especulado en el programa de YouTube Dulce y Picosito.

“No, no necesitamos esos adornos, no necesitamos nada de eso, tiempo al tiempo, no pensamos en eso, estamos muy contentos y agradecidos, porque todos los días se descubren cosas nuevas. Si algo tenemos Lalo y yo en común, es que ambos somos personas muy aterrizadas", comentó.

Y agregó: “Como tú dices, los tiempos de Dios son perfectos, y sucedió. La vida me puso esta oportunidad enfrente, bienvenida sea, la abrazo".

Pese a tener claros sus sentimientos por el colaborador del noticiero Despierta, confesó que tampoco está dentro de sus planes vivir juntos: “Es muy pronto para hablar de eso. Había un dicho que decía: ‘despacio que tengo prisa’”, puntualizó.

Ante los comentarios que pueden llegar a surgir, la actriz confesó que a las únicas personas a las que les tiene que entregar cuentas es a sus hijos, y hasta ahora, ellos están felices.

Lalo Salazar desmiente que sus hijos no apoyen su relación con Laura Flores

Al igual que la actriz, el periodista de Televisa declaró para el matutino que sus hijos están felices de ver a su mamá y a su papá felices.

“Claro que no, no, eso para nada, al contrario, están felices. Todos tenemos derecho de ser felices. Por supuesto que los hijos son lo más importante, pero ellos están felices de ver a su mamá feliz y a mí feliz“, dijo el comunicador entre risas.

Cabe recordar que los rumores de fricciones en la familia del periodista tras su reciente relación sentimental, comenzaron después de que Joel O´Farril dijo en el programa de Flor Rubio que la hija de Salazar no estaba de acuerdo.

“Yo tengo un dato que tiene que ver con la señorita Oana Salazar, que es la hija de Lalo, y entiendo que no está de acuerdo con lo que está pasando, con el hecho de que esté saliendo y esté haciendo tan pública su relación”, reveló O’Farril.