Vecinos de Tlatelolco protestan por aumento de inseguridad: “Tenemos miedo. ¿Dónde está Alessandra Rojo de la Vega?”

Además del hallazgo de una mujer sin vida en la zona, los manifestantes señalaron falta de vigilancia y alumbrado público. (Crédito: X/@MrElDiablo8)

La noche del 12 de marzo, habitantes de la unidad habitacional Tlatelolco, ubicada en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, bloquearon nuevamente importantes avenidas de la capital para exigir mayor seguridad y alumbrado público.

Este acto de protesta se suma a una serie de manifestaciones que han tenido lugar en la semana, motivadas por el incremento de la inseguridad en la zona. La situación se agravó tras el hallazgo de un cadáver en una jardinera, lo que generó indignación y temor entre los residentes.

De acuerdo con los reportes, el cuerpo fue encontrado el pasado 8 de marzo, un hecho que marcó un punto de quiebre para los vecinos, quienes aseguran que la inseguridad ha alcanzado niveles alarmantes. En las semanas previas, se registraron incidentes como balaceras, robos, la presencia de grupos de indigentes y ejecuciones a plena luz del día, lo que ha generado un clima de incertidumbre en esta histórica área de la ciudad.

Ante la falta de respuesta por parte de las autoridades, al menos 200 personas bloquearon Insurgentes Norte para pedir seguridad: “No solamente la noticia de que se encontró el cuerpo. No hay luminarias, no recortan los árboles, no podan los jardines, hay fauna nociva, no hay cámaras de seguridad. ¿Por qué no viene la alcaldesa a dar la cara? ¿Por qué no viene Clara Brugada? ¿Dónde está Alessandra Rojo de la Vega?”, cuestionaron al Subsecretario.

El sábado 8 de marzo un cuerpo fue hallado en un jardín de Tlatelolco. (@ohernandezb)

Alrededor de las 20:00 horas del miércoles 12 de marzo arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana para encapsular a los manifestantes. No obstante, los vecinos aseguran que no se ha llegado a un acuerdo con las autoridades.

Identifican a mujer abandonada en parque de Tlatelolco

El pasado 8 de marzo, mientras miles de mujeres se congregaban en las calles para conmemorar el Día Internacional de la Mujer, un macabro hallazgo conmocionó a los vecinos de Tlatelolco, en la Ciudad de México.

Según informó la Fiscalía General de Justicia de la CDMX, el cuerpo sin vida de una joven fue encontrado dentro de un cesto para ropa en la zona. Las autoridades han iniciado una investigación bajo el protocolo de feminicidio.

La mujer fue identificada como Gilda Guadalupe Pérez Rivera de 26 años de edad. Había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo. (@siete_letras)

Cuatro días después de lo ocurrido, la mujer fue identificada como Gilda Guadalupe Pérez de 26 años quien había sido reportada como desaparecida el pasado 5 de marzo.

De acuerdo con los reportes, el hallazgo fue realizado por residentes del área, quienes alertaron a las autoridades tras descubrir el cuerpo. Según detalló el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, el agresor habría intentado enterrar el cadáver de manera clandestina. Este hecho ha generado indignación y preocupación en una jornada que, paradójicamente, busca visibilizar la violencia de género y exigir justicia para las víctimas.