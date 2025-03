Políticas de EEUU alcanzan a El Menchito en su condena: “van a ser más severas”, afirma ex agente de la DEA

Se trata del único hijo de 'El Mencho', fundador y líder del CJNG. (Jovani Pérez | Infobae México)

Rubén Oseguera González, conocido como ‘El Menchito’ e identificado como el segundo al mando del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue sentenciado el 7 de marzo de 2025 a cadena perpetua más 30 años de prisión en una corte federal de Estados Unidos.

La jueza Beryl A. Howell, del Distrito de Columbia, dictó la sentencia tras un proceso judicial que culminó con su declaración de culpabilidad en septiembre de 2024. Además de la condena, se le impuso una multa de 6.026 millones de dólares (aproximadamente 121 billones de pesos mexicanos).

Oseguera González fue hallado culpable por conspirar para distribuir grandes cantidades de cocaína y metanfetaminas, así como por su participación en el tráfico de fentanilo. Este último punto fue uno de los cargos más graves presentados en su contra, ya que se le señaló como pionero en la fabricación de esta sustancia, que ha generado una crisis de salud pública en Estados Unidos.

Antes de la sentencia, ‘El Menchito’ había rechazado una oferta de la justicia estadounidense en mayo de 2024, que le habría permitido reducir su condena a 40 años de prisión si se declaraba culpable de dos de los cargos en su contra.

Para Mike Vigil, exdirector de Operaciones Internacionales de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), la condena para el hijo de El Mencho fue sorprendente y es un mensaje del presidente Donald Trump para los criminales.

“Me sorprendió porque la mayor parte de los jueces no tomaron en cuenta que El Menchito no tuvo otra oportunidad. Su padre, El Mencho, lo jaló al mundo oscuro del narcotráfico. Creo que con Donald Trump van a comenzar a dar más condenas severas”, indicó.

El ex directivo de la DEA puso como ejemplo que a otros narcos más violentos, como Osiel Cárdenas Guillén, ex líder del Cártel del Golfo y fundador de Los Zetas; o el ex presidente hondureño Juan Orlando Hernández, con vinculos con el Cártel de Sinaloa, no les dictaron una cadena perpetua. “Por eso para mí fue sorprendente”, explicó.

El historial delictivo de Rubén Oseguera González incluye su ingreso al CJNG a los 14 años, según argumentaron sus abogados durante el juicio. Sin embargo, esta circunstancia no fue suficiente para mitigar la severidad de la sentencia. En septiembre de 2024, el tribunal lo reconoció como el segundo al mando del cártel, solo por detrás de su padre, Nemesio Oseguera Cervantes, alias ‘El Mencho’, quien actualmente es uno de los hombres más buscados por las autoridades estadounidenses, con una recompensa de 15 millones de dólares por información que lleve a su captura.

Creo que él (Donald Trump) está mandando el mensaje porque ya lo ha dicho, quiere pena de muerte para los narcotraficantes y no todos los jueces lo van a aplicar, pero hay algunos que se van a dejar llevar por la política de Donald Trump", explicó en entrevista con Infobae México.

La audiencia de sentencia tuvo lugar en la sala 25-A de la Corte Federal del Distrito de Columbia y el proceso se extendió por cerca de tres horas. Durante este tiempo, Oseguera González, de 34 años, permaneció en silencio mientras esperaba el veredicto.

Poco después del mediodía, se confirmó la sentencia de cadena perpetua más 30 años de prisión. Además, la jueza Howell accedió a una solicitud de la defensa para que el condenado sea ingresado en una prisión federal en California, aunque esta decisión será únicamente una recomendación y dependerá de las autoridades penitenciarias.