Extranjero aprende a decir ‘Simón’ y ‘Nelson’ como un verdadero mexicano (Tiktok)

Una vez más, la cuenta de Yarely (@yarelyatrian), una joven mexicana, se ha hecho viral en redes sociales gracias a su relación con Marvin, su novio alemán, quien ha demostrado con mucho humor y ternura cómo se adapta a las costumbres mexicanas. En su último video, Yarely mostró el avanzado español de Marvin, quien ya maneja algunas expresiones muy características de los mexicanos.

En este simpático clip, Yarely le hace varias preguntas a Marvin, comenzando con: “¿Cómo dices sí?” a lo que él responde con un “chiflido confirmante” o simplemente un “Simón”. Posteriormente, le pregunta cómo se dice “no” en versión mexicana, y Marvin responde con un “Nelson”, y cuando no entiende alguna palabra en mexicano, responde con un gracioso “La tuya por si acaso”. La interacción entre ambos es genuina y divertida, mostrando lo bien que se llevan y cómo Marvin ha adoptado con humor y cariño el idioma y las costumbres del país de su pareja.

Este video ha alcanzado más de 70 mil “me gusta” y 300 comentarios en los que los usuarios destacan lo tierno y gracioso que resulta ver cómo Marvin se adapta a la cultura mexicana, creando una química única en su relación.

Mexicana muestra como su novio alemán aprendió algunas palabras en español. Crédito: Tiktok/yarelyatrian

Comentarios como “El chiflido JAJAJAJJAJAJA”, “Duolingo no entendería la vibra de ser Mexa”, y “Lo dejaste con tarea?” no se hicieron esperar, reflejando la simpatía de los seguidores ante la química de la pareja y lo bien que se llevan a pesar de las diferencias culturales. Los comentarios evidencian cómo los seguidores disfrutan de su relación y del proceso de adaptación de Marvin a un idioma que no es el suyo.

Este video no es el primero que Yarely y Marvin publican y que se vuelve viral. En noviembre de 2023, su relación también llamó la atención cuando Marvin, en un momento cómico, le dijo a su suegro “no traes vacas” luego de que él manejara a exceso de velocidad. Los seguidores no tardaron en recordar ese momento, y muchos destacaron que la forma en que el alemnán aprende español y se adapta a la cultura mexicana es algo digno de admirar.

Mexicana muestra como su novio alemán aprendió algunas palabras en español. Crédito: Tiktok/yarelyatrian

Además de ser un ejemplo de cómo las relaciones interculturales enriquecen las experiencias personales, este video también resalta un fenómeno interesante: según estadísticas recientes, alrededor de 25,000 ciudadanos alemanes viven en México, lo que subraya el creciente número de extranjeros que eligen este país como su nuevo hogar.