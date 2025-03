“Gente peligrosa”: Marcelia Figueroa teme por José Julián y su familia tras darse a conocer los supuestos dealers de Imelda

Marcelia aseguró que la expareja de su hermana no está capacitada para cuidar a un menor de edad, Crédito: IG/marceliafigueroa IG/imetunon

La controversia en torno a Imelda Tuñón sigue creciendo, y ahora Marcelia Figueroa, hermana de Julián Figueroa, ha expresado su preocupación tras las recientes filtraciones que vinculan a la viuda con el presunto consumo de sustancias ilícitas.

En un encuentro con los medios, la famosa aseguró que siente temor por la gente con la que supuestamente se relacionaba su excuñada, pues podrían ser individuos peligrosos.

¿Qué dijo Marcelia Figueroa sobre los supuestos dealers?

En los últimos días, el periodista Carlos Jiménez, mejor conocido como C4 Jiménez, filtró supuestas conversaciones entre Imelda y su aparente proveedor de drogas, donde se habla de la entrega de tusi en la casa de Maribel Guardia. Incluso, se mostraron capturas de pantalla de presuntos pagos por parte de la actriz.

Ante estas revelaciones, Marcelia Figueroa no dudó en dar su postura y señalar el peligro al que, según ella, estuvo expuesta su familia.

Durante su encuentro con la prensa, la mujer aseguró que, aunque las filtraciones son comprometedoras, le alegra que se haga justicia. Sin embargo, también confesó que siente miedo por el tipo de personas que podrían estar involucradas en este caso.

“Me alegro que se haga justicia. Sí hay un temor porque puede ser gente peligrosa, al final del día esto nos ayuda a darnos cuenta a que piensen el riesgo en el que ponía al niño y a todos en la casa”, expresó la actriz.

Las declaraciones de Marcelia llegan en un momento clave del conflicto legal entre Imelda Tuñón y Maribel Guardia, quienes han protagonizado una disputa mediática desde que el hijo de Julián Figueroa pasó a manos del cuidado de la costarricense y luego su madre lo recuperó.

Su postura sobre el caso y la herencia de Joan Sebastian

Desde que estalló la disputa entre Maribel e Imelda, Marcelia Figueroa ha mostrado su apoyo a la actriz de teatro y ha lanzado críticas hacia su excuñada.

En una reciente entrevista para el programa Hoy, la actriz dejó entrever que la motivación detrás de la lucha de Imelda por su hijo podría estar relacionada con la herencia.

“Yo creo que ella está siendo apoyada por gente, no me atrevo a decir nombres, pero sin duda está siendo apoyada por gente. Me duele que vean a mi sobrino como un banco”, comentó.

Además, defendió el hecho de que su hermano dejara como albacea a Marco Chacón, esposo de Maribel Guardia, argumentando que Julián Figueroa tenía razones para hacerlo.

“Él vivió y aguantó muchas cosas, entiendo por qué quiso que todo sea para su hijo, y lo mismo queremos nosotros”, sentenció.

El caso sigue abierto

El conflicto entre Maribel e Imelda no parece tener una resolución cercana. Mientras la batalla legal por la custodia de José Julián continúa, las recientes filtraciones han complicado aún más la imagen de Tuñón.

Hasta el momento, la actriz no ha dado declaraciones sobre los mensajes filtrados ni sobre las acusaciones en su contra. Sin embargo, el escándalo sigue escalando y cada vez más personas cercanas a la familia Figueroa han decidido hablar al respecto.