Yeri Mua afirma que toda su familia tiene profesión y aclara por qué ella no quiso estudiar

Yeri Mua defiende su decisión de priorizar su carrera en el espectáculo frente a las críticas por no seguir un camino académico (Foto: cortesía)

En una conferencia de prensa realizada como parte de la promoción de su próximo concierto en el Pepsi Center de la CDMX, la cantante y figura pública Yeri Mua abordó las críticas que ha recibido por no haber seguido un camino académico tradicional.

La cantante de reggaetón compartió detalles sobre su decisión de priorizar su carrera en el entretenimiento, así como reflexiones sobre su destino y el impacto de los medios en su trayectoria.

Yeri Mua explicó que, aunque proviene de una familia donde el estudio ha sido importante, ella eligió no continuar con esa tradición.

En palabras de la también modelo de OnlyFans, esta decisión fue tomada de manera consciente y responde a su convicción de que su lugar está en el mundo del espectáculo.

“Han de creer que vengo de familia de teiboleras”, comentó con su característico estilo directo, al tiempo que aclaró que su familia sí tiene antecedentes académicos, pero que ella decidió seguir un camino diferente.

"Han de creer que vengo de familia de teiboleras", expresó Yeri Mua al hablar sobre sus raíces académicas y su elección de vida (Instagram)

“Todos (en mi familia) tienen una licenciatura… mis tías todas enfermeras de IMSS, mis papás estudiaron. Yo soy la primera que salió con que no quería estudiar, para mí no fue algo complicado y si llegué a intentar entrar a la universidad pero la vida me dio otro giro. Estudien por pasión no por obligación es el mensaje que podría decirles”.

La cantante de 23 años dejó claro que su decisión de no seguir un camino académico no implica una falta de respeto hacia quienes sí lo hacen, sino que responde a su convicción de que su destino está en el mundo del espectáculo.

Los medios de comunicación, aliados de Yeri Mua

Durante su intervención, Yeri Mua expresó su agradecimiento hacia los medios de comunicación, destacando el papel crucial que han desempeñado en su ascenso profesional. Según detalló, considera que la cobertura mediática ha sido un pilar fundamental en su trayectoria desde sus inicios.

"Pocos artistas les dan el verdadero valor a los medios", afirmó Yeri Mua destacando su importancia en su carrera (Foto AP/Félix Márquez)

“Siempre voy a estar agradecida con los medios que desde un principio han sido parte de mi proceso y quiero resaltar el gran amor que les tengo. Pocos artistas les dan el verdadero valor que tienen en la carrera de una persona”, afirmó la cantante, subrayando la importancia de esta relación en su desarrollo como figura pública.

Yeri Mua, fiel creyente del destino

En otro momento de la conferencia, Yeri Mua compartió cómo su fe y el autoconocimiento han moldeado su perspectiva sobre la vida y su carrera.

La artista reveló que actualmente trabaja con un psiquiatra especializado en atender a figuras del espectáculo, quien le ha ayudado a comprender mejor su personalidad y su vocación.

“Soy muy creyente del destino, Dios ya tiene programadas las cosas, pero ahorita estoy yendo con un psiquiatra que atiende a artistas. Me dijo que tengo una personalidad teatral y que nací para lo que hago”, explicó, destacando cómo este diagnóstico ha reforzado su confianza en el camino que ha elegido.

Yeri Mua reveló que un psiquiatra le confirmó tener una personalidad teatral, reafirmando su vocación en el mundo del espectáculo (Zuri González/Infobae)

Desde niña quiso ser estrella

Yeri Mua también reflexionó sobre sus sueños de infancia y cómo estos han influido en su trayectoria actual.

La influencer recordó que desde pequeña siempre tuvo el deseo de convertirse en una estrella. Aunque reconoció que aún no ha alcanzado completamente sus metas, aseguró que se siente en el camino correcto hacia el éxito.

“Desde chiquita siempre quise ser una estrella. De repente me siento estrellada y aunque no me siento en un 100 por ciento lo que quiero ser, me siento en buen camino”, confesó, mostrando una mezcla de nostalgia y determinación.