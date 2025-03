Alicia Villarreal rompe el silencio sobre su supuesto romance con Francisco Cantú y aclara cómo es su relación

La cantante rompió el silencio sobre su supuesta relación con Francisco Cantú. Crédito: (IG:fcantu(Cuartoscuro)

En medio de la controversia entre Alicia Villarreal y Cruz Martínez, surgió la declaración de Francisco Cantú sobre un supuesto romance con la cantante de regional mexicano.

Después de que la cantante de “Te quedó grande la yegua” hizo una seña de auxilio al terminar uno de sus conciertos y comenzó un proceso legal contra su esposo, Cantu confesó que había salido en plan sentimental con Villarreal.

“Eso de salir en plan romántico o sea sí, realmente sí. Esto no lo digo yo, esto se desató”, confesó el cantante para el periodista Miguel Díaz.

Por otro lado, compartió que ‘La Guera Consentida’ le había compartido que ya no estaba con su esposo desde finales de 2023, pero debido a los hijos que tienen en común, el productor musical seguía visitando su casa con frecuencia.

“Cruz ya vive en un departamento, ya no vive conmigo, pero Cruz se va y se queda en la casa cuando yo no estoy porque va a ver a los hijos”, contó.

Tras conflicto legal, Alicia Villarreal es relacionada con Francisco Cantu. (Facebook Alicia Villarreal)

Desde entonces, la cantante de 53 años no se había pronunciado al respecto, pero en la reciente transmisión de El gordo y la flaca, Tanya Cherry compartió lo que le dijo el equipo de la cantante sobre el supuesto romance.

Alicia Villarreal desmiente romance con Francisco Cantu

Contrario a lo dicho por su excompañero de “GranDiosas”, la también compositora negó haber salido en plan sentimental con Francisco Cantú, así lo dio a conocer la presentadora.

“Entramos en comunicación con las personas que manejan a Alicia Villarreal y ella misma nos dice que ella jamás ha tenido ningún tipo de relación con este señor, solamente abriéndole los conciertos en ‘GranDiosas’. Que lo tiene simplemente como amigo”, dijo Tanya Cherry en El gordo y la flaca.

Cabe resaltar que la intérprete de música ranchera no ha dado declaraciones públicas sobre su vida privada y sentimental, pues en el último encuentro que tuvo con los medios solo habló sobre la denuncia contra Cruz Martínez, y más tarde, informó en un comunicado que no diría más sobre el tema para no entorpecer el proceso.

Alicia Villarreal perdió a su papá en medio de conflicto legal contra Cruz Martínez

Además de los rumores que han surgido a su alrededor tras la denuncia contra su esposo, Alicia Villarreal sufrió la pérdida de su papá, don Víctor, a quien le agradeció por todo en uno de sus conciertos.

La famosa cantante de regional mexicano está de luto por el lamentable fallecimiento de su padre, Víctor Villarreal, a los 77 años de edad Crédito: Instagram/@lavillarrealmx

“Muchas gracias, los quiero con toda mi alma. Quiero decirles que una de las cosas más hermosas que he aprendido de mi padre es trabajar, trabajar porque no hay otra cosa para sobrevivir en este mundo, dar ejemplo, dar amor, que en paz descanse mi padre, muchas gracias”, dijo en su reciente concierto en Texas.