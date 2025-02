Extranjeros en Yucatán: salen a la luz más casos de agresiones contra mexicanos

Crédito: Captura de pantalla / Redes sociales

Luego de la difusión del video de un joven catalán que violentó a una mujer en una cafetería en Mérida, Yucatán, dos nuevos casos de agresiones han sido compartidos en redes sociales para exhibir a extranjeros.

En un caso recién compartido, presuntamente captado en Chuburná Puerto, una mujer canadiense fue captada mientras exigía a un mexicano a mover su automóvil de una vivienda que no era la suya.

Al inicio del video se escucha a un hombre cuestionar a la mujer sobre algún problema con su coche, a lo que ésta responde que se debe a que estacionó un vehículo en medio de dos casas.

Sin embargo, el yucateco le dice que no debería tener ningún problema debido a que la casa de la mujer se encuentra enfrente y sin ningún coche estacionado enfrente que afecte el espacio de su vivienda.

“Tú casa está aquí, está libre. Mi coche está en la calle”, comentó el hombre.

Después de no lograr su cometido, la mujer comenzó a insultar al mexicano y lo amenazó con llamar a la policía.

“No te metas conmigo, mi coche está en la calle y no está en tu casa. No la voy a mover, estás mal, déjame en paz”, dice el hombre.

La mujer desató una riña tras exigirle a un habitante de Yucatán que no estacionara su coche frente a su domicilio. Crédito: TikTok/@esdeprofugos

Extranjero insulta a persona invidente

Un segundo caso ocurrió en Mérida, Yucatán, en el que un ciudadano extranjero insultó a un hombre invidente que canta en las calles para tener un ingreso económico.

En entrevista con un medio local, Eulogio detalló que el extranjero se le acercó y le dijo que no tenía derecho a trabajar como lo hacía en las calles.

“Para nosotros es un trabajo honrado porque no le estamos quitando nada a nadie, de esto yo busco el sustento de mi familia. No entiendo por qué un gringo que no tiene voz ni voto por ser extranjero, tiene por qué venir a impedir nuestro trabajo”, comentó el hombre.

Además, el yucateco detalló que sale todos los días a las calles para solventar los gastos de su familia, por lo que comentó que ningún extranjero debería tratarlo de esa manera.

“Piensan ellos que porque son extranjeros pueden pisotear los derechos de los mexicanos”.

DIF brinda acompañamiento a hombre invidente

Crédito: x/@CeciliaPatronL

La alcaldesa de Mérida, Cecilia Patrón Laviada, informó que el DIF visitó a Eulogio tras la difusión de su caso en redes sociales, esto para brindarle acompañamiento y otorgarle un apoyo económico por su condición.

“Estamos muy pendientes y vamos a acompañarlo desde luego porque la persona tiene una necesidad y hay que acompañarlo, y queremos otorgarle una beca para personas con discapacidad que puede ser de mucha ayuda para esta persona”, comentó la alcaldesa.

Finalmente, tras la difusión de este caso y del extranjero que agredió a una mujer en una cafetería en la misma ciudad, Patrón Laviada solicitó que se respete a todos los mexicanos y las tradiciones de la ciudad.

“Invitamos a quienes han decidido venir a vivir a esta ciudad y son de afuera, que abracen nuestras tradiciones, nuestras costumbres y que, sobre todo, respeten la paz y la armonía con la que vivimos los meridanos”.