¿Atala Sarmiento podría regresar a Ventanenando tras la muerte de Daniel Bisogno? Piden a la conductora “llenar ese vacío”

“A todo el equipo de Ventaneando, les envío un abrazo enorme con mucho cariño, no será nunca lo mismo sin Daniel, pero no dejo de verlos, por todo lo que a través de los años, Daniel me hacía reí tanto, que era mi terapia para desconectar, nadie es tan simpático, bueno Atala Sarmiento, ella debería volver. Gracias Daniel por todas las carcajadas que me sacabas después de un día difícil”.