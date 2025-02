Gisselle Sampayo reaparece con polémicas publicaciones en redes: “Diré toda la verdad” | FOTOS

La presentadora de Multimedios fue detenida junto a un hombre, identificado como 'El Meka', señalado como supuesto líder de una célula criminal | Fotos: Instagram / @gissellesampayo, X / @codigo21

Tras días de haber sido reportada como detenida, Gisselle Sampayo — modelo y presentadora en Multimedios Televisión de Nuevo León— ha vuelto a las redes sociales para postear una serie de contenidos que han llamado la atención del ojo público por ser totalmente polémicas. Específicamente, Sampayo ha dedicado varias historias de Instagram para hablar sobre su caso y sus aparentes nexos con Christian Adrián “N”, alias “El Meka”, quien también fuera aprehendido en un complejo residencial del municipio de San Pedro Garza García el pasado 17 de febrero de 2025.

En su cuenta con más de un millón de seguidores, la conductora del programa Es Show publicó un mensaje en el que pide “calma” a las personas y, de igual forma, que muy pronto reaparecerá para explicar todo el tema en el que se ha visto inmiscuida recientemente:

" (...) En estos días aclararé todas sus dudas, debido a que se están diciendo cosas que no son reales hacia mi persona, DIRÉ TODA LA VERDAD DE LO SUCEDIDO", se lee en un primer posteo con solo este texto.

Lo más escandaloso es la forma en que la mujer ha dedicado uno de estos contendidos para dejar en claro que es adoradora de la Santa Muerte, ya que compartió un mosaico de imágenes de esta entidad religiosa, acompañada una canción de trap y un emoji de corazón color rojo.

¿Por qué fue detenida Gisselle Sampayo?

La aprehensión de Sampayo y “El Meka” ocurrió en un departamento del complejo residencial Torres Acacia, ubicado en la colonia Haciendas de la Sierra, tras reportes de vecinos sobre una fuerte discusión en el inmueble por parte de la pareja.

“El Meka” es señalado por las autoridades como presunto líder de una célula criminal dedicada al narcomenudeo en la zona norte de Monterrey y en los municipios de San Nicolás de los Garza y Apodaca. Su detención era considerada prioritaria, debido a su presunta implicación en actividades delictivas en dicha región. ​

Tras la detención, Gisselle fue puesta a disposición de las autoridades. Sin embargo, al no encontrarse elementos que la vincularan con actividades ilícitas, fue liberada al día siguiente, según informaron los espacios noticiosos Telediario y Telediario CDMX. Por su parte, “El Meka” permanece bajo custodia mientras continúan las investigaciones en su contra. ​

Mientras tanto, la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León continúa con las investigaciones pertinentes para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

La fama televisiva y su cercanía con Ernesto Chavana en Es Show

Gisselle Sampayo es originaria de Monterrey y ganó popularidad en 2011 por su participación en el programa Pura Gente Bien, conducido por Poncho De Nigris. A lo largo de su carrera, ha destacado en diversos espacios de entretenimiento y ha mantenido una presencia activa en redes sociales. ​

Este incidente ha generado diversas reacciones en el ámbito mediático. Una de ellas fue la del presentador Ernesto Chavana, conductor del programa regio Es Show y excompañero de la modelo, quien se deslindó del caso al afirmar lo siguiente: “Yo no soy su papá”.

“Mucha gente me está preguntando, a través de la red social, que qué noticia tengo yo con el tema de Giselle Sampayo. Yo no soy su papá. Le tocó estar en un programa, junto con este humilde servidor, pero yo no la ando cuidando. Ni a ella, ni a ninguno del elenco. (...) Se los he dicho hasta el cansancio: son personas públicas y, el día que cometan un error, lo van a pagar. Sea lo que sea”, expresó tajantemente.