“La economía va en picada”: Alejandro Moreno señala posible recesión tras pronóstico de Banxico

Alejandro Moreno hizo un llamado a crear un plan para reactivar la economía. | X- Alejandro Moreno

Alejandro Moreno, senador y dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), indicó que México podría entrar próximamente en una recesión, luego de que esta semana el Banco de México (Banxico) dio a conocer que bajó al 0.6% el pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) en 2025.

En su cuenta de X, antes Twitter, el líder priista consideró que esto último es una muestra de que “la economía va en picada” y acusó al partido Morena de ocasionar que haya menos inversión y empleo en el país.

“El Banco de México acaba de confirmar lo que millones de mexicanos ya sienten en el bolsillo: la economía va en picada. Bajaron el pronóstico de crecimiento al 0.6% y, en el peor escenario, podríamos entrar en recesión. Esto es resultado directo de las malas decisiones de Morena, que ha dejado al país sin rumbo, con menos inversión, menos empleo y más pobreza”, escribió en la red social.

En la misma publicación, el senador aseveró que la inflación y falta de inversión por parte del sector privado, así como la incertidumbre entorno a la relación comercial entre el gobierno de México y Estados Unidos, han afectado a la población, por lo que exhortó a que se implemente “un plan serio” para reactivar la economía.

“Las familias ya no pueden con los precios altos, las empresas no invierten y la incertidumbre con Estados Unidos pone en riesgo nuestras exportaciones. México merece un plan serio para reactivar la economía y cuidar el bolsillo de las familias no seguir pagando los errores de Morena que simplemente no sabe gobernar”, concluyó.

Alejandro Moreno afirmó que México podría enfrentar una recesión próximamente. | X- Alejandro Moreno

El miércoles pasado, el Banco de México publicó su Informe trimestral octubre-diciembre 2024, en el cual redujo a la mitad su pronóstico de crecimiento del Producto Interno Bruto para 2025, señalando una perspectiva del 0.6%, alertando de una contracción del 0.2 % en el peor escenario ante la “incertidumbre” creada por Estados Unidos.

El banco central disminuyó la estimación previa del 1.2 %, aunque previó un incremento del 1.4 % en su escenario más optimista; no obstante, calculó en un 1.8 % su proyección central del PIB para 2026.

El cambio en la perspectiva ocurre tras difundirse en enero que la economía mexicana creció un 1.5 % en 2024, pero cayó un 0,6 % de octubre a diciembre, su primera contracción a tasa trimestral en los últimos tres años, según informó el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) en su primera estimación oportuna.

El banco central justificó la reducción de expectativas porque “prevalece una elevada incertidumbre sobre las políticas que la nueva administración estadounidense” de Donald Trump “pudiera implementar”.