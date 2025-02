Ceci Flores, madre buscadora, suplica a cárteles le revelen dónde están sus hijos: ¡No me quiero ir de este mundo sin encontrarles!

Foto: Captura de video X: @CeciPatriciaF

Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora, reiteró su llamado a los cárteles para que le digan dónde están sus hijos Alejandro Guadalupe y Marco Antonio, desaparecidos desde 2015 y 2019, respectivamente.

“Sabemos que la soberanía de México está en manos de los cárteles. Ellos deciden quien vive, quien muere y quien desaparece, son dueños del país y del mundo entero. Sabemos que imponen el miedo en el México en el que vivimos.

A los cárteles que tienen en sus manos la justicia y a las autoridades que tienen en su mano el poder de hacer que estas personas que saben donde están mis hijos, se apiaden de mí y les suplico que me digan dónde están. No me quiero ir de este mundo sin encontrarlos".

Fue por medio de un video publicado en su cuenta de X (@CeciPatriciaF) que la activista señaló que a pesar de que los presuntos responsables de la desaparición de sus hijos están detenidos, las autoridades aún no han podido dar con el paradero de Alejandro Guadalupe y Marco Antonio.

Además de que Alfonso ‘N’, señalado por Flores Armenta como uno de los implicados, se encuentra preso por el homicidio de otra persona, y no por el delito de desaparición.

“Le pido y le imploro a los verdaderos dueños de nuestro país, a los cárteles que ellos hagan algo para que mi hijo sea devuelto a casa y me digan en una llamada anónima dónde encontrar a mi hijo, porque son lugares tan extensos que estamos cansadas de buscar por partes del país y no los podemos encontrar”, dijo en su mensaje.

Este llamado lo hace luego de que este viernes 21 de febrero, la madre buscadora denunció en sus redes sociales que Alfonso ‘N’, cuya madre la amenazó, no ha sido juzgado por la presunta desaparición de su hijo.

“A su madre que me amenazó hace unos días, le recomiendo que agradezca a la vida porque tendrá una celda para visitarlo y no necesitará vivir con el recuerdo de su voz. Siempre lo he dicho: es mejor tener un hijo preso que desaparecido”, escribió.

La activista denunció que aunque los responsables de la desaparición de sus hijos están presos, aún no pueden localizarlos. Crédito: X:@CeciPatriciaF

Alejandro Guadalupe Islas Flores desapareció el 30 de octubre de 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha cuatro años después, junto a su hermano Jesús Adrián, el 4 de mayo de 2019 en Bahía de Kino, Sonora.

Este último de entonces 15 años fue liberado con vida días después.

Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, en México hay más de 110 mil personas reportadas como desaparecidas.