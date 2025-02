Fiscalía de Tabasco inicia investigaciones contra sujeto que roció gasolina y golpeó a una gatita en Villahermosa

La Fiscalía del estado investiga los hechos ocurridos en Villahermosa | Foto: X @soyluisgabriel1

Tras exponerle a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo los casos de maltrato animal que se han reportado en el país, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tabasco dio a conocer que ya había tomado acciones en contra de un sujeto quien presuntamente roció con gasolina a una gatita e incluso la golpeó causándole a muerte.

El caso se volvió viral en redes sociales, por lo que fue posible conocer que un sujeto identificado como Miguel Ángel ‘N’ y quien radica en Residencial Río Viejo, de Villahermosa, se percató que una gatita había ingresado a su domicilio, por lo que, en lugar de tratar de sacarla, optó por hacerle daño al golpearla en repetidas ocasiones.

Vecinos de la zona escucharon el llanto del felino, por lo que irrumpieron en el inmueble a modo de poder interceder por la mascota, lo que los llevó a darse cuenta de que el hombre de aproximadamente 55 años de edad ya le había rociado gasolina con el fin de hacerle daño.

No obstante, esto no fue todo ya que, además, el sujeto previamente citado, golpeó a la gatita provocando que su mandíbula se rompiera, al tiempo que uno de sus ojos se había desprendido, por lo que médicos veterinarios de la capital tabasqueña informaron a quienes rescataron a la mascota que no se había podido hacer nada para salvar su vida.

Vecinos trataron de auxiliar a la gatita pero a pesar de los esfuerzos, no se pudo hacer nada por ella Crédito: X @ZuritaCarpio

Fiscalía instruye a actuar

Durante la conferencia de prensa conocida como La Mañanera del Pueblo, la presidenta fue informada por este y otros casos, por lo que adelantó que se trabajaría en conseguir una reforma constitucional a modo de velar por los derechos de los animales logrando una Ley de Protección Animal nacional y con ello, endurecer las penas.

“Tiene que venir la ley secundaria de la reforma constitucional que ya se está trabajando y, a petición de muchos grupos de protección de animales, pues estamos abriendo también las opiniones para poder construir una Ley Nacional o una Ley General”, dijo.

La presidenta lamentó que los casos de maltrato animal en México vayan en aumento | Foto: Presidencia / X @ZuritaCarpio

Tras este pronunciamiento, la Fiscalía General de Justicia del Estado pidió a la Policía de Investigación iniciar las diligencias correspondientes; sin embargo, se desconoce si el sujeto ya fue detenido o si hay una denuncia en su contra por los actos cometidos.

¿Cómo se castiga el maltrato animal en Tabasco?

En Tabasco, el maltrato animal se considera un delito sancionado en el Código Penal del estado y regulado por la Ley de Protección a los Animales del Estado. Según estas normativas, las personas que cometan actos de crueldad hacia los animales pueden enfrentar multas, trabajos comunitarios y penas de prisión, dependiendo de la gravedad del acto.

Por ejemplo, el Código Penal tabasqueño establece sanciones que van desde seis meses hasta dos años de prisión, además de multas económicas, para quienes causen daño, sufrimiento o muerte injustificada a un animal. También contempla penas más severas si el maltrato ocurre con extrema violencia o de manera intencional, así como incrementos en caso de reincidencia.

Además, las autoridades locales responsables incluyen instancias como el Centro de Control y Bienestar Animal y la Fiscalía General del Estado, que pueden recibir denuncias relacionadas con maltrato animal. La ley también promueve el cuidado responsable, el respeto hacia los animales y la imposición de medidas en contra del abandono, peleas clandestinas y otras prácticas consideradas abusivas.