Senado pide al Ejército información sobre vuelos de drones de EEUU en espacio aéreo mexicano: “Es un tema delicado”

A raíz de la nueva información difundida por medios de comunicación respecto a supuestos sobrevuelos de drones de Estados Unidos en el espacio aéreo mexicano, la Comisión de Defensa Nacional del Senado aprobó solicitar a la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) un informe sobre lo ocurrido.

Fue en la mañana del 18 de febrero de 2025 cuando la senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano (MC), propuso pedir al Ejército Mexicano que remita la información sobre el uso de drones de la Agencia Central de Inteligencia (CIA, por sus siglas en inglés) en labores de espionaje en territorio mexicano.

“Conocer dicha información es una de las facultades del Senado, por ello es fundamental que conozcamos de manera oficial la información difundida por medios estadunidenses”, explicó.

La iniciativa fue respaldada por el senador Enrique Vargas y sus compañeros de la bancada de Acción Nacional.

“Con todo lo que ya ha dicho el gobierno de EEUU sobre los cárteles, yo creo que es muy importante que esta comisión le pida oficialmente al secretario de la Defensa qué información tenemos, para estar actualizados de qué es lo que está pasando”, argumentó el legislador.

Acorde con ambos políticos, se trata de un tema “sumamente delicado” y “preocupante”, toda vez que un avión espía no se sabe cuándo sobrevuela.

Minutos más tarde la propuesta fue aprobada, informó la presidenta de la comisión, Ana Lilia Rivera. “Esta comisión hará de manera oficiosa la petición de un informe y ya se los estaré dando a conocer”, declaró la morenista.

“Campañita”

Cabe destacar que, en ‘La Mañanera del Pueblo’ del martes, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo fue cuestionada sobre el tema, aunque rechazó emitir comentarios al respecto.

“Es parte de esta campañita”, declaró.

Pero las acciones del gobierno estadounidense ya fueron confirmadas por autoridades federales. El 11 de febrero, el titular de Defensa, Ricardo Trevilla Trejo, confirmó que los vuelos militares estadounidenses en la frontera con México sí han ocurrido, aunque dentro del espacio aéreo internacional.

“Los vuelos que se han realizado, los que menciona el periódico, nosotros nada más tenemos ubicados a dos: uno, el 31 de enero y el 3 de febrero. Esos vuelos han sido en espacio aéreo internacional. El avión que ha realizado los vuelos no apaga su transponder, o sea, cumple con la normatividad internacional”, explicó.

“¿Se descarta el espionaje, entonces?”, se le cuestionó.

“Pues no lo podemos descartar, porque no sabemos qué es lo que hicieron. Ellos no violaron el espacio aéreo nacional”, advirtió.

Ricardo Trevilla Trejo. (REUTERS/Raquel Cunha)

¿Qué se sabe sobre los sobrevuelos de drones de EEUU en México?

De acuerdo con medios estadounidenses como The New York Times (NYT) y CNN, la CIA realiza vuelos de drones para vigilar a los cárteles de la droga dentro de territorio mexicano; información que rápidamente por la prensa mexicana.

Pese a que no es un programa nuevo, NYT señala que bajo el nuevo mandato del presidente Donald Trump estos vuelos han aumentado como una especie de “paso inicial” para llevar a cabo su plan contra las organizaciones criminales de México.

Funcionarios, tanto actuales como anteriores, familiarizados con el asunto explicaron a la CNN que los drones que se utilizan son los del modelo MQ-9 y que no están armados, aunque podrían equiparse con cargas.

Foto de archivo. Un dron MQ-9 Reaper de la Fuerza Aérea de EEUU. (REUTERS/Janis Laizans)

El New York Times afirmó que estos equipos no están autorizados a tomar medidas “letales” y que los agentes de la CIA transmiten la información que obtiene durante estos vuelos a las autoridades mexicanas.

Esta información se publicó una semana después de que el jefe del Comando Norte de EEUU, el general Gregory Guillot, confirmara que el Pentágono también usa vigilancia aérea para controlar a los cárteles de drogas.

Según el NYT, los vuelos militares vigilan la zona fronteriza y no entran en espacio aéreo de México, a diferencia de los de la CIA, que sí lo hacen.