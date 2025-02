Noroña defiende afiliación de Yunes a Morena, asegura que es un movimiento “desde la derecha hasta la izquierda”

Yunes fue respaldado por Noroña y Adán Augusto López (GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM)

Gerardo Fernández Noroña, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, justificó la polémica afiliación del senador por Veracruz Miguel Ángel Yunes Márquez al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena). Luego de que voces con amplia trayectoria en la militancia del instituto político repudiaron la decisión, el legislador sacó la cara por el exalcalde de Boca del Río.

Durante una entrevista ante los medios de comunicación, después de concretar la afiliación de Yunes Márquez, Noroña recordó la participación del nuevo integrante del partido para la aprobación de la reforma en materia del Poder Judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

“Morena es un movimiento muy amplio que tiene desde la derecha hasta la izquierda. Es un gran movimiento y puede siempre generarse polémica por diversos temas. No pasa nada (...) Insistiría en que su aportación es evidente, fue un parteaguas el momento en que decide sumarse al movimiento. Sin ese voto no habría salido la reforma que dio cambio a la Constitución para la elección de las personas juzgadoras”, dijo ante los micrófonos.

Andrés Manuel López Beltrán y Luisa María Alcalde buscan afiliar a 10 millones de personas a Morena (EFE/ Madla Hartz)

Desde antes y durante el arranque de la LXVI Legislatura, Miguel Ángel Yunes Márquez ha estado en medio de la polémica. Y es que en algún momento la Fiscalía General del estado (FGE) de Veracruz lo señaló por su presunta participación en los delitos de presentar documentación falsa, mentir a la autoridad y fraude procesal en el año 2021. Por dichos cargos, incluso, fue girada una orden de aprehensión en su contra.

Incluso, al confirmar la existencia de la orden de aprehensión, llegó a defenderse al declarar que: “no seré trofeo de Morena, me seguiré defendiendo con los instrumentos que le da la Ley. Nunca me he doblado ante nadie. Esta persecución me dará la gran oportunidad de dar un ejemplo de valor y dignidad frente al poder”.

Posteriormente, en el inicio de la Legislatura, Yunes Márquez se posicionó como el personaje clave para votar a favor de la reforma en materia del Poder Judicial y otorgar la mayoría calificada. Desde entonces, su cercanía con Morena ha sido más estrecha, a tal grado que el pasado 18 de febrero se consolidó su afiliación.

La gobernadora de Veracruz, Rocío Nahle, remarcó que Yunes Márquez no presenta ni cuenta con los postulados de Morena. (@rocionahle)

Con la noticia, Rocío Nahle pidió a la Comisión de Honestidad y Justicia del partido no acreditar la membresía de Yunes Márquez como nuevo integrante “por no representar ni contar con los postulados del movimiento de regeneración”. Incluso, exigió respeto para los militantes en Veracruz.

Por su parte, Claudia Sheinbaum Pardo reconoció la división de opiniones al interior del partido a raíz de la afiliación. Lejos de emitir su opinión, argumentó que el partido y sus instancias deben “dirimir cualquier problema que haya interno”.