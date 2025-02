Dan detalles del ataque a Alicia Villarreal por parte de Cruz Martínez: “La sometió y amenazó de muerte”

Alicia Villarreal ratifica denuncia contra Cruz Martínez tras episodio de violencia en su hogar en Nuevo León (IG: @lavillarrealmx // @mtzcruz)

La cantante mexicana Alicia Villarreal ha ratificado una denuncia en contra de su esposo, el músico Cruz Martínez, tras un episodio de violencia ocurrido durante la madrugada del pasado domingo 16 de febrero en su residencia en Nuevo León.

Según informó el periodista Ray Elizalde en una entrevista para el canal de YouTube de Álex Kaffie, el incidente incluyó amenazas de muerte y la privación de objetos personales de la artista, como su celular, pasaporte y visa.

De acuerdo con el reportero, quien también es corresponsal de Nmás, los hechos tuvieron lugar en una zona residencial de alto nivel económico conocida como Cumbres, donde vive la intérprete de éxitos como Te aprovechas y El príncipe.

Durante el altercado, Cruz Martínez habría amenazado a Villarreal con quitarle la vida (Foto: RS)

Según detalló, Cruz Martínez ingresó al domicilio sin autorización, se ocultó en un clóset y esperó a que Villarreal llegara.

Al entrar a su hogar, la cantante fue sometida por Martínez, quien le impidió pedir ayuda al despojarla de su teléfono móvil.

Amenazas de muerte y denuncia formal

Elizalde relató que, durante el altercado, Cruz Martínez amenazó a Alicia Villarreal con quitarle la vida, diciéndole: “De este cuarto uno va a salir con vida”.

Estas declaraciones fueron incluidas en la denuncia que la cantante presentó ante el Ministerio Público. Además, se informó que Martínez habría robado documentos importantes de Villarreal, lo que también fue motivo de una acusación adicional por este delito.

Alicia Villarreal Cruz Martínez se casaron en 2023 y tienen dos hijos en común (Foto: Instagram)

“La recibe con amenazas, la somete y luego ya al interior de la alcoba, le quita su celular para que no llame a ninguna autoridad, le quita incluso la papelería, que es documentación importante para ella. Me narró uno de los elementos que actuó en esta investigación que le quitaron el pasaporte, la visa, para que ella no se fuera a ningún lado”, expresó.

“Lo más detestable que hicieron en contra de esta mujer es la frase que seguramente nunca va a olvidar, es que le dijo ‘De este cuarto solamente uno va a salir con vida’, es una amenaza muy grave, es la narrativa que hizo a las autoridades”, recalcó el periodista.

El reportero de nota roja confirmó que la artista presentó una denuncia inicial en Monterrey y, posteriormente, el lunes 17 de febrero, ratificó su querella en la Ciudad de México.

Según las declaraciones de Elizalde, existe la posibilidad de que se haya emitido una orden de restricción para evitar que Martínez se acerque a Villarreal.

El incidente incluyó la privación del celular, pasaporte y visa de la cantante mexicana (Captura: @mtzcruz/Instagram)

Evidencias y versiones en investigación

El caso podría contar con pruebas adicionales, ya que la residencia de Alicia Villarreal está equipada con cámaras de vigilancia. Estas grabaciones podrían haber captado el momento en que Cruz Martínez ingresó al domicilio sin autorización.

Sin embargo, hasta el momento, no se ha confirmado oficialmente si estas imágenes han sido entregadas a las autoridades como evidencia.

Elizalde también mencionó que circulan versiones sobre un intento de estrangulamiento por parte de Martínez hacia Villarreal. No obstante, esta información no ha sido corroborada por las autoridades ni por la propia cantante.

Durante un show en Michoacán, Alicia Villarreal hizo la señal de auxilio para denunciar violencia Credito: @lachicaunica_

El caso ha generado un fuerte impacto en los medios de comunicación y en el público, dado el reconocimiento de ambos involucrados en la industria musical.

Alicia Villarreal, conocida por su trayectoria como solista y como integrante del grupo Límite, es una figura destacada en el género regional mexicano. Por su parte, Cruz Martínez es un reconocido productor y músico, líder de Kumbia Kingz y Kumbia All Starz.