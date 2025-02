Esto pasó cuando Paquita la del Barrio recibió una cachetada en pleno vuelo internacional: “Me puse muy mal”

Paquita la del Barrio perdió el control en pleno vuelo. (AP Foto/Alastair Grant)

El suceso que ha marcado a los mexicanos al inicio de esta semana es la muerte de Paquita la del Barrio, la icónica cantante reconocida porque a través de su música enseñó a millones de mujeres en toda Latinoamérica a levantarse ante el sometimiento arbitrario de la figura masculina.

Desde luego la noticia ha traído consigo un sinfín de recuerdos y homenajes de figuras importantes del mundo del espectáculo. Entre colegas, amigos y personalidades que alguna vez se cruzaron con la cantante, destacan las anécdotas más divertidas y desconcertantes.

Una de ellas, sin duda es la de Eugenio Derbez, quien sorprendió a sus seguidores al compartir un episodio que vivió junto a la artista en un vuelo internacional, en donde la intérprete terminó siendo cacheteada por su acompañante.

Paquita al borde del pánico

A través de sus redes sociales, el actor y director mexicano Eugenio Derbez relató cómo un episodio de turbulencia extrema provocó que Paquita la del Barrio entrara en pánico total y desatara el caos dentro del avión.

“Estaba yo en un vuelo de Miami a México, veníamos de unos premios y venían algunos actores, entre ellos, Paquita la del Barrio, y empezó la turbulencia, pero llegó un momento en el que se empezó a poner cada vez peor”, narró Derbez.

El comediante aseguró que, a medida que la turbulencia se intensificó, los gritos de Paquita comenzaron a alarmar a todos los pasajeros. Incluído él mismo.

“Empiezo a oír gritos allá atrás y era Paquita la del Barrio. Su comadre le decía: ‘cálmese comadre, cálmese’”, recordó el actor.

Sin embargo, lo que nadie esperaba es que, en un intento desesperado por tranquilizarla, su comadre le propinó una cachetada en pleno vuelo, con la esperanza de hacerla reaccionar: “La comadre agarró y cachetadón a Paquita”.

¿Cómo reaccionó Paquita a la cachetada?

Afortunadamente, el vuelo logró aterrizar sin mayores inconvenientes en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México. Sin embargo, Paquita al bajar expresó que aún se sentía avergonzada por lo sucedido.

“Llegamos a México y ahí en migración, Paquita me dice: ‘ay, señor, cómo me puse, me puse muy mal, qué vergüenza, qué pena’”, relató Derbez.

Eugenio aseguró que el momento quedó grabado en su memoria como una de las anécdotas más peculiares que vivió con la legendaria cantante. Por supuesto, el comediante también expresó su lamento por el fallecimiento de su colega.

Paquita la del Barrio falleció el pasado 17 de febrero, dejando un vacío enorme en la música mexicana. Mientras en redes sociales debaten quién es la mujer que recibirá la responsabilidad de sostener el regional mexicano, su legado sigue siendo recordado por amigos, colegas y seguidores, quienes han compartido entrañables recuerdos de su personalidad única y carismática.