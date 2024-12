Sergio Mayer le pide a Maryfer Centeno dejar de revictimizar a Melanie Barragán

Sergio Mayer le pidió a Maryfer Centeno no intervenir en el caso. (Archivo) (@sergiomayerb)

Maryfer Centeno, colaboradora de Hoy, se encuentra en el ojo del huracán desde que se dio a conocer que interpusó una denuncia en contra de Octavio Arroyo, conocido como Mr. Doctor.

Desde ese momento, Centeno se volvió blanco de críticas por la rapidez en que fue tratado el tema por las autoridades; sin embargo, no dejó de crear contenido para sus redes sociales.

Recientemente, tras la detención de Christian N, agresor de Melanie Barragán, creó un video en el que habló sobre el lenguaje corporal del joven.

“Seguramente lo que vimos era la punta del iceberg, que seguramente empezó con insultos, con malas palabras, etcétera. Creo que no podemos normalizar la violencia en ningún grado, porque es muy grave y acaba en casos como este”, mencionó la grafóloga.

Y agregó: “¿Recuerdan cómo Melanie quedó con el ojito mal? Es muy joven, es muy bella, se va a recuperar. Sin embargo, ¿te imaginas las heridas emocionales que te puede generar esto?”

(captura de pantalla, X / YouTube)

Más tarde, vino el comentario por el que distintas usuarias de redes sociales aseguraron que Centeno estaba revictimizando a Melanie, pues cuestionó la manera en que se había llevado la relación antes de que la joven fuera agredida por su pareja.

“¿Qué tipo de relación de noviazgo habrán tenido? Yo no lo sé, pero sí me puedo imaginar, puedo suponer que seguramente no era una relación sana”.

Sus palabras tomaron fuerza rápidamente en X, donde surgió un intercambio de opiniones sobre lo que había declarado la grafologa, pues aseguraron que ese tipo de comentarios ocasionan que las víctimas sean revictimizadas.

Sergio Mayer le pide a Maryfer Centeno no intervenir en el caso de Melanie Barragán

Debido a la atención que adquirieron los comentarios de Maryfer Centeno, el actor y político Sergio Mayer se pronunció sobre lo ocurrido a través de redes sociales.

El exintegrante de La Casa de los Famosos México, envió un mensaje a la colaboradora de Hoy y le pidió que no interviniera en el caso, pues la justicia siempre llega.

“Impulsemos la cultura de la denuncia para acabar con la impunidad. Esperemos que la tal Maryfer Centeno se mantenga al margen y evite defender al agresor y revictimar a la víctima, como es su costumbre. La justicia siempre llega”, declaró.

El exGaribaldi aseguró que la justicia siempre llega y le pidió a Maryfer Centeno mantenerse al margen. |Crédito: Cuartoscuro

Hasta el momento, Maryfer Centeno no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Sergio Mayer, así como tampoco a la orden de aprehensión de Jorge Octavio Arroyo, quien informó a través de su cuenta de X que ya había girado una detención en su contra en relación con el proceso legal que enfrenta con la grafóloga.