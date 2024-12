Activista enfrenta a Miguel Ángel Yunes en aeropuerto de la CDMX; le pide explicación por cancelación de carpetas en su contra | VIDEO

(Impresión de pantalla video)

La activista Paulina Amozurrutia enfrentó al senador Miguel Ángel Yunes Márquez en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México el pasado viernes. Así puede verse en un video compartido por la misma Amozurrutia en su cuenta de la red social X.

Dicho enfrentamiento se dio un día después de que Yunes Márquez protagonizara una discusión en el Senado de la República con el panista Mario Vásquez.

En el video, con duración de poco más de un minuto, se ve al senador en el aeropuerto, cuando la mujer se le acerca y le pide una explicación a Yunes Márquez sobre la razón por la que cancelaron sus carpetas de investigación y las de su padre en Veracruz.

“Hola, buenas, quisiera hablar de su declaración relacionada ayer, que iba... es que traicionó al pueblo, traicionó a a los partidos, no cree en eso específicamente”, dice la mujer. En ese momento, Yunes le pide a la activista que le dé “chance”.

“No, dennos chance a los mexicanos que hizo la reforma judicial, soy una mujer, ¿También me va a empujar?”, señala Amozurrutia, refiriéndose a los empujones que se propinó el senador con Mario Vásquez en el Senado.

En un video que circula en redes sociales, puede verse que el senador se muestra incómodo ante los cuestionamientos de la mujer |Crédito: X @pauamozurritia

Lo acusa de pederasta y le increpa que es la típica persona que hace daño pero parece que los demás son los que lo dañan a él.

“Porque además de pederasta, no, no me vea así, porque usted es el típico que hace daño, y ahora parece ser que los que lo dañamos somos nosotros, ¿No le parece?”. Además, le pide una explicación de la razón por la que cancelaron sus carpetas de investigación y las de su padre. “Lo que nos tendría que explicar es por qué cancelaron todas sus carpetas de investigación, incluida la de su padre, no es caballero, no es mexicano, hasta luego”.

Tras esto, hay un fragmento agregado al video, donde se ve a la activista diciéndole que a los mexicanos no se nos olvida que traicionó a la democracia, y que tanto él como su familia, están acusados de violencia sexual infantil.

“No te confundas, Yunes, los mexicanos no te faltamos al respeto, lo que pasa es que no se nos olvida que traicionaste a la democracia, a México, y que tú, tu papá y tu familia están acusados de violencia sexual infantil, eso, eso no se olvida”, concluye el video.

Cancelan orden de aprehensión contra Yunes Márquez

Cabe destacar que a finales del mes de noviembre, un juez del estado de Veracruz canceló la orden de aprehensión girada contra el senador Miguel Ángel Yunes Márquez por los delitos de uso de documento falso, falsedad ante la autoridad y fraude procesal.

El senador se mostró incómodo ante los cuestionamientos. (X/@MYunezMarquez)

A la par, la Fiscalía General de la República (FGR) retiró la petición de extradición internacional que había presentado ante el gobierno de Estados Unidos. El juez de control adscrito al Juzgado de Proceso y Procedimiento Penal Oral del Décimo Primer Distrito Judicial en Xalapa, Óscar Luis Lozada Hernández, informó a una jueza federal sobre la cancelación de la orden de aprehensión.

Los delitos que se le imputaron a Yunes Márquez, presuntamente habrían sido cometidos cuando fue alcalde de Boca del Río.

“Fue cancelada la orden de aprehensión y el segundo lo relativo al retiro de la petición de extradición ante el gobierno de los Estados Unidos de América, que reclama el aquí quejoso. Por tanto, se da vista a las partes con su contenido para que hagan valer lo que a su derecho corresponda”, dice el acuerdo judicial.

La jueza federal a la que fue notificada la decisión tiene pendiente resolver un juicio de amparo que promovió el senador.

Hay que recordar que Yunes Márquez fue senador del Partido Acción Nacional (PAN) que dio el voto decisivo para que Morena y sus aliados lograran aprobar la reforma judicial, misma que se promulgó el 15 de septiembre pasado.