Manelyk comparte que vivió una experiencia similar a la de Lorena Herrera con la delincuencia: “Es horrible”

Manelyk confesó que también fue víctima de la delincuencia en una ocasión. Fotos: Cuartoscuro

Lorena Herrera acaparó la atención de los medios de comunicación tras dar a conocer que fue víctima de robo y extorsión por parte de un chofer de la aplicación Didi.

De acuerdo con la versión de la actriz, todo ocurrió la noche del 4 de diciembre, cuando tenía prevista la entrega de un vestuario que su diseñador envió por medio de la aplicación.

Después del tiempo previsto de llegada, el diseñador se dio cuenta de que no había llegado al destino, por lo que llamó a Lorena Herrera, quien le informó que no tenía la prenda en su poder. Al no saber lo que ocurría, se contactaron con el conductor, quien les pidió una suma de dinero para devolver la prenda.

“Me acaba de mandar mi diseñador un vestuario, y me llama y me pregunta: ‘¿Ya te llegó?’. No me ha llegado nada. El vestuario no me llegó y mi diseñador empezó a contactar al chofer. El chofer le contesto y le dijo: ‘¿Quieres las prendas? Entonces quiero tanto’”, relató Herrera.

Lorena Herrera narró la manera en que trataron de extorsionarla Crédito: Instagram/Lorena Herrera

Ante el robo, la artista mexicana decidió no caer en la extorsión y prefirió alertar a sus seguidores y exigir a la aplicación que responda por lo ocurrido, pues también pueden presentarse situaciones similares con otros usuarios, como agresiones físicas a las mujeres y otras personas.

“Él le pidió dinero al diseñador y yo le dije que no, porque seguro le depositaría y no le llevaría la prenda. Lo mejor es que Didi México responda por esto”, pidió a través de sus redes sociales.

Manelyk González empatiza con Lorena Herrera tras lo ocurrido

Debido a que las declaraciones de Herrera adquirieron fuerza en redes sociales y los medios de comunicación, Manelyk González, exintegrante de Acapulco Shore, compartió que le ocurrió una situación similar antes de una presentación.

La conocida actriz hizo un llamado a sus seguidores para mantenerse activos ante posibles robos. foto: Jovani Pérez

“Me pasó alguna vez que yo iba para un carnaval y no llegó mi maleta. Es horrible”, relató para Venga la Alegría.

Debido a que tenía que continuar el show, pidió la ayuda de sus seguidores para conseguir ropa y poder realizar su show.

“Mis fans, les escribí y les dije, por favor traigánme ropa. Unas chicas que tenían una boutique me llevaron ropa. Yo amo a mis fans, estoy súper agradecida con ellos”, expresó.

Pese a que Manelyk y Lorena Herrera no tienen una relación cercana o de amistad, la empresaria empatizó con la situación, pues sabe lo que representa perder parte de tus pertenencias.