México

Joanna Vega-Biestro arremete contra Cibad Hernández, asegura que solo le suma problemas a Alicia Villarreal

Durante una transmisión de Sale el Sol, la conductora puso en el centro de la polémica a la pareja al señalar que el influencer no ha favorecido a la intérprete de “Te quedó grande la yegua”

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Joanna Vega-Biestro reaviva la polémica
Joanna Vega-Biestro reaviva la polémica sobre la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández en Sale el Sol. (RS)

La reciente postura de Joanna Vega-Biestro en el programa Sale el Sol reavivó el debate sobre la relación entre Alicia Villarreal y Cibad Hernández, cuyo vínculo ha estado en el centro de la polémica tras sus declaraciones en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Las palabras de la conductora de Imagen Televisión dieron un nuevo giro a la polémica, al poner el foco en los efectos familiares y el protagonismo del influencer.

La conductora Joanna Vega-Biestro sugiere
La conductora Joanna Vega-Biestro sugiere que el influencer debería brindar apoyo a Alicia Villarreal sin buscar atención mediática. (vegabiestro, saleelsoltv, Instagram)

Joanna Vega-Biestro señala el papel de Hernández en la crisis familiar

Durante la emisión matutina, la presentadora cuestionó la actitud de Cibad Hernández ante la exposición mediática, sugiriendo que su comportamiento no favorece el ambiente familiar de la intérprete de regional mexicano.

De acuerdo con Vega-Biestro, el influencer debería “permitir a Alicia llevar sus procesos, acompañándola, pero dejando de querer atraer el foco”.Asimismo, remarcó que el protagonismo del influencer ha sido un factor que intensificó los conflictos familiares de la artista.

Los hijos de Alicia también han salido perjudicados por la relación de la cantante con Cibad Hernández, principalmente por la manera en la que se hizo público todo”, puntualizó.

El protagonismo de Cibad Hernández
El protagonismo de Cibad Hernández y su impacto en la dinámica familiar de Alicia Villarreal generan debate en medios. Crédito: IG/lavillarrealmx

El distanciamiento de Villarreal con sus hijos, bajo la lupa

La relación de la cantante de “Te aprovechas” y “Te quedo grande la yegua” con sus hijos ha sido otro de los temas centrales del debate, pues distintos medios han señalado que Villarreal atraviesa una etapa de tensión con sus descendientes, tanto con los menores de edad como con Melenie Carmona, su hija mayor.

Melenie hizo pública su percepción sobre la situación a través de “Cuando ella nos dijo que estaba conociendo a una persona, tengo chats, notas de voz, fotos, literalmente todo; pero yo sí le pedí una cosa, le pedí que fuera prudente y pues prudente no ha sido”, expusó Melenie Carmona en noviembre de 2025.

En medio de dichas versiones, la intérprete afirmó que, pese a meses difíciles, “son muy unidos como familia”. Además, sus hijos menores “saben cómo son sus papás, así que se mantienen al margen”.

Melenie Carmona critica la falta
Melenie Carmona critica la falta de prudencia de Alicia Villarreal al hacer pública su nueva relación sentimental. (Instagram)

Reacción de Cibad Hernández ante acusaciones de interés económico

El señalamiento de que Cibad Hernández mantendría la relación por motivos económicos ha sido una constante en redes, por lo que al ser cuestionado por reporteros en el aeropuerto, el influencer respondió: “Váyanse a chatgpt y pregúntenle cuánto gana Cibad Hernández, y pregúntenle a Poncho de Nigris cuánto gana un creador de contenido, cuánto dinero gana una persona que se dedica a hacer contenido, y ahí sale la respuesta”.

Cabe mencionar que el influencer compagina su trabajo de conferencista con la producción de contenido motivacional, y suma una audiencia considerable en plataformas digitales: 191 mil seguidores en Facebook, 1 millón en Instagram y más de 4 millones en TikTok.

En cuanto a los rumores sobre su relación con los hijos de la cantante, fue enfático al decir: “Eso es mentira, mija, ustedes son reporteros y ustedes tienen que averiguar bien sus notas, eso es mentira. Alicia tiene una muy buena relación con sus hijos. Mija, es un proceso, si entiendes, lo que son los procesos o te lo explico”.

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