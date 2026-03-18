Incendian con bomba molotov vehículo de representante de Morena en Coahuila: Comité Nacional acusa intimidación

Imagen ilustrativa del incendio de un vehículo. Foto: @javier_dia/X / Archivo

Dos sujetos encapuchados incendiaron con una bomba molotov el vehículo del representante de Morena del Distrito 7 ante el Instituto Electoral de Coahuila (IEC), Jesús Iván Macías Rodríguez.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este martes 17 de marzo en la capital del estado, cuando el automóvil se encontraba estacionado y los responsables se movilizaban por la zona.

El Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena informó que el ataque se registró a las 4:52 horas y quedó grabado en un video de cámaras de videovigilancia, donde se observa a los responsables quemar el interior del vehículo con el uso de este artefacto.

Además, señaló el ataque como un acto de intimidación y violencia en contra del movimiento, por lo que exigió que se investigue de manera exhaustiva.

“Desde el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) de Morena condenamos el acto de intimidación que vivimos esta madrugada en Coahuila contra nuestro Movimiento (...) un acto inaceptable y alarmante, por lo que exigimos a la Fiscalía General del Estado de Coahuila inicie una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que esclarezca los hechos y deslinde responsabilidades”, detalló en un comunicado.

Una cámara de vigilancia captó el momento del incendio del vehículo. Foto: Captura de pantalla

Ante la preparación de los partidos políticos para las próximas elecciones para gubernatura y el Congreso de Coahuila en este año, el partido de Morena detalló que siempre impulsarán comicios libres y pacíficos.

“En Morena siempre impulsaremos elecciones libres, pacíficas, donde contrasten las ideas y proyectos y no donde impere la intimidación. Seguiremos revolucionando conciencias, casa por casa, hasta lograr que al pueblo de Coahuila le vaya mejor”, aseguró el CEN.

Así fue captado el incendio del vehículo

Una cámara de vigilancia captó el momento en el que dos sujetos encapuchados caminaban por la calle en la capital de Coahuila, quienes con vestimenta negra y gorras cubrían sus rostros.

Pasadas las 4:30 horas, los dos sujetos circulaban por la calle y arribaron hasta el vehículo del representante de Morena, quienes de manera inesperada comenzaron a agredir la unidad.

El video capta el momento en el que uno de los encapuchados lanza un objeto contra la parte derecha del vehículo, para luego acercarse al vidrio del copiloto y romperlo.

La segunda persona que se encontraba con él se aproximó al lugar y arrojó lo que parece ser un líquido inflamable, por lo que el primer sujeto prende un encendedor y lo lanza al interior del vehículo.

La unidad se incendió de inmediato, por lo que ambos sujetos huyeron del lugar.

Jesús Iván Macías señala ataque directo

A través de sus redes sociales, Jesús Iván Macías detalló que el hecho ocurrió cerca de su domicilio, donde se encontraba con su familia. Además, informó que presentará una denuncia para que los responsables sean identificados.

“Presentaré la denuncia correspondiente ante la fiscalía regional laguna para el seguimiento y poder dar con los responsables, que claramente fue un ataque directo hacia mí. No voy a dar más datos a fin de no entorpecer la integración de la carpeta de investigación. Hago un llamado al fiscal general del estado, Federico Fernández Montañez, para la pronta integración de la misma”, escribió en sus redes sociales.