“Por seguridad, no tomes taxi en México”: turistas comparten experiencia con taxistas en Playa del Carmen

Unos turistas argentinos señalaron que un grupo de taxistas intentaron intimidarlos. Crédito: X/@EsdeProfugos

Los taxistas de algunos puntos turísticos de México suelen ponerse agresivos con las personas que prefieren usar taxis de aplicación en vez de sus servicios, ya que por lo regular los precios que manejan son exorbitantes, sin contar que la atención a veces no suele ser la mejor. Es por eso que una familia de turistas argentinos llamaron a más viajeros a que si estaban de visita en nuestro país, procuraran usar lo menos posible esta opción, luego de que un grupo de conductores trataran de intimidarlos para no subirse a un auto, que era de un amigo.

En un video difundido por redes sociales, un turista argentino narró cómo no es recomendable tomar un taxi público, ya que estos suelen cobrar de más por los traslados, pero al tiempo advirtió que no deben verlos tomar un Uber, ya que pueden tener problemas con ello.

El extranjero cuenta como un amigo suyo llevaría a su madre de un hotel en Cancún a Playa del Carmen, famosos destinos turísticos en Quintana Roo. Al momento de que su amigo llega por la familia, un grupo de cuatro taxistas comenzaron a rodearlos, indicándoles que no podía arriba el vehículo, argumentando que como no tenía placas federales no “podía cargar pasaje ahí”.

Al señalar que era un amigo suyo, uno de los taxistas argumentó que ni amigos ni familiares pueden ir a buscar a las personas “por que es un centro turístico”. Los taxistas al percatarse que el turista estaba grabando, le pidieron que dejara de hacerlo.

Unos turistas argentinos señalaron que un grupo de taxistas intentaron intimidarlos. Crédito: X/@EsdeProfugos

El hombre señaló que los taxistas desistieron de su intento de intimidación luego de que un grupo de gente comenzó a rodearlos, y los dejaron en paz.

Estos encuentros con taxistas y turistas suelen ser muy comunes en esta clase de puntos turísticos, ya que no desean que los servicios de aplicación entre a sus zonas de trabajo, argumentando que esto les quitaría clientes.

Por otro lado, la ciudadanía y los turistas locales y extranjeros han llenado las redes sociales de quejas sobre el trato de estas personas, quienes como se muestra en el video intimidan y amenazan para que sus servicios sean usados.

En días pasados se dio a conocer que un turista de esta misma zona trató de estafar a unos turistas nacionales al tratar de cobrarle tres veces el costo del viaje. Uno de los afectados, que era una persona de la tercera edad, le solicitó al conductor el tabulador de precios para corroborar el cobro, a lo que éste reaccionó con violencia y lo sacó del carro a empujones, y lo amenazó con acusarlos para que ningún taxista los atendiera durante su estancia.