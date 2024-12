Éste es el estado de salud de Yolanda Andrade hoy 4 de diciembre tras presentar complicaciones neurológicas

Yolanda Andrade finalmente aceptó que se casó con Verónica Castro (Foto: Captura)

La presentadora Yolanda Andrade se muestra fuerte ante los problemas de salud que vive, específicamente complicaciones neurológicas que le ha ocasionado problemas para hablar, en la visión y la movilidad.

Fue la madrugada del martes cuando la presentadora mexicana, compartió un video en redes sociales que confirmaría su estancia en el extranjero, aparentemente en busca de tratamientos especializados para abordar su delicado estado de salud, tal como lo dijo la semana pasada en una entrevista.

Yolanda Andrade vive con problemas de salud

Yolanda Andrade lucha contra su problema de salud desde el 2023

Desde que en 2023 se le diagnosticó a Andrade un aneurisma cerebral, que le ha provocado su capacidad de hablar, moverse y ver con normalidad lo cual ha provocado un punto de inflexión en su vida, aunque no ha detenido sus compromisos laborales como la grabación del programa “Montse y Joe” de Unicable.

En un reciente mensaje que dio la exBig Brother, reconoció la inesperada naturaleza de su padecimiento en el que dijo que no sabía exactamente lo que vive.

“Lo que me pasó fue algo inesperado, es algo muy raro. No sabemos puntual qué es. Pero el amor de la gente ha sido impresionante, de mis compañeros y de personas que ni siquiera me conocían”, comentó en un video previo a su viaje.

A pesar de las dificultades, Andrade ha mostrado una actitud resiliente. Sin embargo, su estado actual sigue preocupando tanto a sus seguidores como a figuras del medio artístico. En sus publicaciones más recientes, se puede observar que enfrenta complicaciones al articular palabras, evidenciando la gravedad de su condición.

(Especial Infobae: Jesús Aviles)

Flor Rubio da detalles del viaje que hizo en busca de respuestas

De acuerdo con información compartida por la periodista Flor Rubio, Yolanda decidió trasladarse a una clínica en Los Ángeles, con la esperanza de obtener un diagnóstico más claro y tratamiento adecuado. La conductora de “Venga la alegría” explicó en su canal de YouTube lo siguiente.

“Tiene problemas en este momento para hablar y su motricidad, por eso ya se va, no va a regresar a grabar. Va a atenderse para detectar qué está sucediendo con su cerebro que no le permite entrar en un estado de normalidad”.

Hasta ahora, la duración de su estancia en el extranjero es incierta y dependerá de los resultados de los estudios médicos, agregó Rubio, mientras que Yolanda tiene una red de amigos que siempre la están apoyando en estos momento complicados como Montserrat Oliver quien está al pendiente siempre de ella.

Yolanda Andrade se muestra mejor de salud, en vuelo de avión Crédito: IG: yolandaamor