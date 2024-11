Alito Moreno celebra llegada al PRI de militantes de MC: “Demuestran su compromiso con el país”

El dirigente del PRI celebró que militantes de MC renunciaran para sumarse al PRI | Foto: X @alitomorenoc

La noche del pasado miércoles 27 de noviembre, el dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Alito Moreno Cárdenas, anunció que, varios militantes de Movimiento Ciudadano optaron por dejar al partido naranja para sumarse a su proyecto, por lo que celebró los hechos argumentando que ellos optaron por ser parte de un proyecto que sí trabaja por el país.

De acuerdo con lo expuesto por el también diputado por la vía plurinominal, los ahora exmilitantes de Movimiento Ciudadano son originarios del estado de Tlaxcala, a los cuales calificó de ser personas valientes por haber tomado tal decisión y ahora, trabajar para buscar resultados.

“Hoy en el @PRI_Nacional recibimos con orgullo a mujeres y hombres valientes de Tlaxcala que han decidido dejar Movimiento Ciudadano para sumarse al proyecto que verdaderamente trabaja por México”, escribió.

Sin dar nombres de aquellos que dejaron a un lado al partido naranja, Alito Moreno insistió en que cada uno de ellos lo que estaba haciendo al dejar de ser emecistas para formar parte del partido tricolor, lo que hacían era demostrar un compromiso por la construcción del país, lo que lo llevó a darles la bienvenida de manera formal.

“En el PRI, valoramos su valentía y su visión para sumar esfuerzos en beneficio del pueblo de México. ¡Bienvenidos al PRI, el partido que no se detiene y que lucha por el México que todos queremos!”, remató.

Emecistas dejaron al partido para sumarse al PRI | Foto: X @alitomorenoc

Internautas lo tunden en redes

Una vez que Moreno Cárdenas celebró la llegada de nuevos militantes, usuarios de redes sociales no dejaron la oportunidad de criticarlo, pues mientras en el pasado él lamentó que militantes del PRI renunciaran para ser parte de Movimiento Ciudadano, ahora se encontraba celebrando que los hechos sean a la inversa.

“Nada más hay que pedirles que no se vendan como su senador vendepatrias Francisco Barreda”; “Solo 3 dejaron MC para unirse al PRI. De risa sus nuevos aliados”; “Se fueron miles de militantes, pero hoy llegaron ocho. Wuuuuaaaaauuuhhh”; “Tu que sabes de orgullo, honestidad e integridad te robaste la presidencia del PRI”; “Salieron de Guatemala para entrar en guatepior” o “Pronto se arrepentirán, Máynez te denunciará”, se lee en redes.

El pasado 18 de noviembre del presente año, las bancadas del PRI y de Movimiento Ciudadano protagonizaron una discusión por el hecho de que algunos políticos se cambiaran de partido con solo tres meses de haber comenzado de manera oficial la LXVI Legislatura en el Congreso de la Unión.

Emecistas dejaron al partido para sumarse al PRI | Foto: X @alitomorenoc

Conviene recordar que, mediante las redes sociales, el partido naranja dio a conocer un video en donde exhibió los nombres de aquellos personajes que han apoyado al Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al sumarse o dar píe a la aprobación de sus proyectos. En ese sentido, arremetieron contra el PRI y el Partido Acción Nacional (PAN) al llamarlos esquiroles.

“¿Recuerdas al PRIAN que incansablemente te pedía su supuesto ‘voto útil’? Pues te mintieron y les regalaron 4 de sus senadores a Morena. Ellos son los verdaderos esquiroles”, se lee en el material.

Por ahora, Movimiento Ciudadano no se ha pronunciado por la llegada de estos exmilitantes al PRI; sin embargo, se espera que no haya ningún pronunciamiento oficial ya que no se trata de legisladores.