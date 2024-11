Gobernador de Tabasco expone irregularidades en el giro y horarios de ‘Dbar’ tras multihomicidio

Javier May, gobernador de Tabasco, señaló que el establecimiento Dbar no tenía ampliación en el horario para la venta de alcohol (Foto: Gobierno de Tabasco)

Como parte de las indagatorias realizadas para esclarecer el ataque armado que se perpetró en el establecimiento “Dbar”, donde seis personas fueron asesinadas, el gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, expuso las irregularidades que se detectaron en el bar.

En conferencia de prensa, el mandatario estatal fue cuestionado sobre el avance de las investigaciones por lo ocurrido el domingo 24 de noviembre en el bar mencionado, mismo que se ubica en el municipio de Villahermosa.

Al respecto, May Rodríguez informó que el establecimiento no tenía ampliación del horario para la venta de alcohol, por lo que tenía que estar fuera de servicio al momento en que ocurrió la agresión armada. Detalló que el bar tuvo que haber cerrado sus puertas a las 3:00 de la madrugada, pero no lo hizo, toda vez que el ataque se perpetró casi una hora después.

“En el caso donde fue el evento, quiero decirles que no tenía la ampliación del horario, estaba fuera del horario este local. Ellos debían haber cerrado a las 3:00 de la mañana y el evento parece que fue a las 4:00 de la mañana”, explicó el gobernador.

El ataque armado en Dbar dejó a seis personas fallecidas y diez lesionadas (Foto: Facebook/DBar Mx)

Aunado a ello, las autoridades detectaron que el giro comercial de Dbar supuestamente es “restaurante-bar”, pero tras una serie de inspecciones se comprobó que dentro de sus servicios no se contemplaba la venta de alimentos, es decir, que únicamente se dedica a la venta de alcohol.

“El giro que tiene es de restaurante-bar, pero ahí no se venden alimentos. Entonces hay varias irregularidades en este tema y vamos a proceder conforme a derecho”

A raíz de lo ocurrido en Dbar, May Rodríguez reiteró que se emitirá un decreto para regular los horarios de la venta de alcohol en los establecimientos de la entidad, incluidos depósitos y lugares de espectáculos.

“No va haber ninguna licencia nueva para un lugar o un antro que venda bebidas alcohólicas. Estamos revisando todo el padrón de las concesiones que hay. Algunos no están en regla. Por ejemplo, unos dicen restaurante-bar pero no venden alimentos”, señaló.

El ataque en Dbar tuvo que ver con la disputa entre el CJNG y La Barredora (FOTO: GENARO NATERA /CUARTOSCURO)

Ataque en Dbar fue por disputa criminal

En un primer momento, la Fiscalía estatal había informado que el ataque en Dbar se trató de una agresión que iba dirigida a una persona en específico, misma que no fue identificada por las autoridades, por lo que descartó que estuviera relacionado con un tema de la delincuencia organizada.

No obstante, el fiscal de Tabasco, José Barajas Mejía, actualizó los reportes e indicó que el ataque armado fue por una disputa entre dos agrupaciones criminales: el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y La Barredora.

El fiscal explicó al menos siete personas ingresaron entre las 23:25 horas del sábado 23 de noviembre y las 03:45 horas del domingo. Al menos dos de los agresores entraron al bar por la parte posterior a las 03:30 de la madrugada, minutos antes de que se realizara la agresión.

Además de las seis personas asesinadas, otras 10 resultaron lesionadas. Entre las víctimas mortales hubo civiles inocentes, algunos fueron identificados como Juan Manuel de la Cruz Ramírez, Carlos Antonio Falconi, Jesús Manuel Ramón Colorado y Erick Urbina.