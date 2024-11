Éste es el grado de estudios de Mr. Doctor, quien expuso a la falsa psiquiatra Marilyn Cote

La mujer que se hacía pasar por psiquiatra fue detenida por las autoridades en Tlaxcala. (Captura de pantalla YouTube Mr. Doctor)

La detención de Marilyn N, acusada de hacerse pasar por psiquiatra, se llevó a cabo en Tlaxcala el jueves 21 de noviembre. La captura fue resultado de un operativo conjunto entre la Fiscalía de Puebla y la Fiscalía de Tlaxcala, cumpliendo con un mandamiento judicial por el delito de usurpación de profesión.

Desde que se dio a conocer el caso, Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor en su canal de YouTube, ha sido una de las voces más críticas. Además, fue uno de los que investigó el caso y compartió un documental que incluía entrevistas con víctimas y psicólogos.

Uno de los testimonios que el creador de contenido recabó fue el de la madre de Bryant, uno de los afectados. La mujer relató cómo su hijo fue manipulado para casarse con Marilyn y mantenido bajo el efecto de sustancias. Según la madre, la falsa psiquiatra logró que Bryant aceptara ser su novio y, en un corto periodo, le propuso matrimonio.

¿Qué dijo Mr. Doctor de la aprehensión de Marilyn Cote?

Tras la detención de Marilyn Cote, Octavio Arroyo expresó su satisfacción en redes sociales, afirmando que la “charlatana” finalmente estaba en la cárcel.

“Esto todavía no acaba. Hay personas que ya denunciaron, pero necesitamos que sigan denunciado. Ahora que sabes que está tras las rejas, no te puede hacer nada. Mientras más denuncien más tiempo le van a dar de prisión. Por favor si tu conoces a alguien o fuiste víctima, no te calles”, sentenció.

¿Cuál es el grado de estudios de Mr. Doctor?

De acuerdo con el Registro Nacional de Profesionistas, Jorge Octavio Arroyo Martínez, nombre completo de Mr. Doctor, estudió su licenciatura como médico cirujano y partero en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla.

Asimismo, cuenta con una especialidad en medicina interna que realizó en la misma institución educativa.

Además de ejercer su profesión, el médico cuenta con un canal de Youtube en donde realiza entrevistas a especialistas de la salud.

¿Cómo fue la detención de Marilyn Cote?

Las autoridades de Puebla detuvieron a Marilyn “N”, acusada de ejercer como psiquiatra sin contar con la debida acreditación profesional. La Fiscalía General del Estado (FGE) de Puebla informó que la aprehensión se llevó a cabo en colaboración con la Fiscalía de Tlaxcala, en donde se ejecutó el mandamiento judicial por el delito de usurpación de profesión.

El caso de Marilyn “N” cobró notoriedad después de que la Dirección de Protección Contra Riesgos Sanitarios (DPRIS) clausurara definitivamente su consultorio en Puebla el 19 de noviembre. Según un informe de la Comisión Federal para Protección Contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), se detectaron serias irregularidades en el establecimiento denominado “Neuropsychology Clinic: Marilyn Cote”, ubicado en Torres Médicas Angelópolis.

Entre las anomalías encontradas, se destacóque Marilyn “N” emitía recetas médicas utilizando la firma de un médico identificado como Rodrigo Aquilino Orcajo Castelan, quien aparentemente no tiene relación alguna con ella. Esta situación generó sospechas sobre la autenticidad de su práctica profesional, lo que llevó a las autoridades a investigar más a fondo.