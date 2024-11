Eugenio Derbez rompe el silencio sobre su desconocida hermana: “No tenemos nada en común”

Tras una exitosa carrera en Televisa, Eugenio Derbez incursionó en el cine y actualmente es una figura reconocible en Hollywood. (Eugenio Derbez, Facebook)

Eugenio Derbez se posicionó entre las principales tendencias de redes sociales tras hablar como nunca antes sobre su hermana, Silvia Derbez, de quien se desconoce mucha información sobre su vida personal debido a que es ajena al medio artístico nacional. El actor no solo reveló cómo es su personalidad, también externó su deseo por presentarla al público.

“Mi hermana y yo nos adoramos, no llevamos increíble, nos amamos, nos queremos, pero no puede haber en el mundo dos personas más opuestas que ella y yo. Opuestas en todos los sentidos, no nos parecemos, no nos gusta nada, no tenemos nada en común; ella no entiende mi mundo, pero a unos niveles que no les puedo ni decir, ella nada más sabe que salgo en la tele”, declaró en Instagram.

Eugenio y Silvia son hijos de la estrella del cine mexicano, Silvia Derbez, y del productor, Eugenio González. (Foto: Twitter/@FilmotecaUNAM)

El comediante aseguró que son tan diferentes que incluso su madre, Silvia Derbez, tuvo problemas para entender las brechas en sus personalidades.

“Mi mamá se jalaba los pelos, me acuerdo que decía: ‘¿Qué hice? ¿Por qué me salieron dos hijos tan diferente si los dos crecieron en la misma casa, con las mismas oportunidades, fueron a las mismas escuelas?’, pero bueno, así somos”, contó.

Así lucían cuando eran niños (IG: @ederbez)

Sobre las cualidades de Silvia González Derbez, contó: “Es mucho más simpática y graciosa que yo, yo en la vida real soy muy aburrido, es el alma de las fiestas. Mi hermana no tiene filtro, todo lo que le llega a la cabeza le sale por la boca inmediatamente, lo que la convierte en una persona muy honesta, muy sincera, muy franca y eso a todo el mundo le encanta, pero a veces es peligroso”.

Eugenio reconoció que Silvia es su ancla debido al equilibrio que aporta en su vida, ya que no forma parte del medio artístico nacional ni pretende hacerlo. Incluso, aseguró que desconoce muchas cosas de su trabajo, pues solamente sabe que trabaja en televisión como su madre.

Así se ven en la actualidad. (IG: @ederbez)

“Ella vive en su mundo y eso para mí es un buen equilibrio entre el mundo del glamour y la realidad. Es mi ancla (...) A mi hermana le he ofrecido todo, tenemos la dicha de que no somos los hermanos que nos peleamos por dinero; cuando le digo ‘¿Qué quieres?’ me dice: ‘Ayúdame para ayudar’, nunca me pide dinero para ella”, agregó.

Finalmente, destacó la alma altruista de su consanguínea y externó su deseo por hacer algo con ella en televisión: “Igual algún día se las presento”.