Flow Fest 2024: horarios completos, artistas que se bajaron del festival y todo lo que debes saber

(Twitter/ @CocaCola_Flow)

El Coca-Cola Flow Fest está a pocos días, por lo que la organización del evento ya reveló detalles muy importantes para sus asistentes.

Los horarios son muy esperados en cualquier festival, ya que en ocasiones los reggaetoneros más esperados resultan empalmados, así que las personas se ven en la necesidad de elegir un solo escenario para permanecer.

Además, en esta ocasión dos cantantes del género urbano se bajaron del cartel, se trata de Tainy y Cris MJ. En su lugar, quien se suma al evento es Legallyrxx.

“Debido a problemas personales y de salud Tainy y Cris MJ no podrán acompañarnos en esta ocasión ¡Les deseamos lo mejor y esperamos verlos pronto!”, se pudo leer de parte de Flow Fest.

Horarios de sábado 23 de noviembre Flow Fest

(X/@CocaCola_Flow)

A continuación se enlistan los horarios y escenarios de los artistas principales

Escenario Dembow Vickys:

-Yeri Mua de 21:10 a 21:50

-Los Marcianos de 22:10 a 22:50

-Voss Bones de 23:10 a 23:50

-Cachirula B2B Loojan 00:05 a 00:45 am del 24

-Dani Flow de 1:00 a 2:00 am del 24

Escenario Sprite:

-Tiago PZK de 21:30 a 22:20

-Jhayco de 23:00 a 00:00 am del día siguiente

-Anuel AA de 12:30 a 1:50 am del día siguiente

Coca Cola Stage:

-Tony Dize de 20:50 a 21:40

-Sebastián Yatra de 22:20 a 23:20

-Rauw Alejandro de 00:00 a 1:00 del día siguiente

El escenario Coke Studio tendrá artistas sorpresas en distintos horarios.

Horarios domingo 24 de noviembre Flow Fest

Estos son los horarios y escenarios de los artistas más populares del domingo

Escenario Dembow:

-El Jordan 23 de 20:15 a 20:55

-Jere Klein de 21:15 a 21:55

-Alejo de 21:15 a 22:55

-Lit Killah de 23:15 a 00:00 horas del día siguiente

-Alu Mix de 00:20 a 1:00 horas del día siguiente

-Dan García de 1:20 a 2:00 horas del día siguiente

(X/@CocaCola_Flow)

Sprite Stage

-Ñengo Flow de 20:35 a 21:35

-Habrá un Momento verde de 21:36 a 21:41

-Paulo Londra de 22:15 a 23:15

-Arcangel de 23:50 a 1:25 horas del día siguiente

Coca-Cola Stage

-Becky G de 21:05 a 22:50

-Chencho Corleone de 22:35 a 23:50pm

-Rels B de 00:30 a 2:00 del día siguiente

El Flow Fest se realiza este año en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

Los anuncios de los organizadores del evento causaron descontento y comentarios como: “Qué ment...da de madre para Rauw, una hora no es suficiente para él”, “¿Y apenas se enteraron hoy no? Porque no dijeron eso ayer en su promo de buen fin?@Profeco @ServicioTM ¿Como se puede pedir un reembolso?” y “Qué poca, yo voy por el Cris MJ”, entre otros.