Pasitos a la Fama o las infancias robadas en busca del éxito: “Los niños no deberían trabajar” | ENTREVISTA con Carlos Carrera

(Alameda Films)

Este jueves 14 de noviembre, Pasitos a la Fama, el documental dirigido por Carlos Carrera, llegó a las salas de cine comerciales en México, abriendo una ventana hacia el mundo de los niños que aspiran a alcanzar el estrellato en la industria del entretenimiento.

Con una visión que mezcla inocencia, sacrificio y reflexiones profundas sobre la niñez, el largometraje, que ya había sido presentado en festivales, ahora está disponible para un público más amplio.

En entrevista exclusiva para Infobae México, Carlos Carrera compartió detalles sobre el proceso de creación, las motivaciones detrás del proyecto y su perspectiva sobre la realidad que enfrentan los niños actores en México.

“El documental surge de mi experiencia trabajando con niños y niñas a lo largo de mi carrera. Para contar historias en el cine, siempre necesitas gente de todas las edades y, necesariamente, hay niños o niñas involucrados. Sin embargo, ahí hay un problema: los niños no deberían estar trabajando; deberían estar viviendo sus infancias”, comentó.

Entrevista con el director Carlos Carrera.

El director, reconocido por películas como El Crimen del Padre Amaro, explicó que la idea surgió al observar a los niños en los rodajes. “Me ha tocado trabajar con niños muy maduros o con otros que trasladan su niñez al set, como si estuvieran jugando mientras actúan. Muchas veces, sus historias reales eran más interesantes que las que estábamos contando en las ficciones”.

Carrera, junto con los productores Daniel Birman y Gerardo Morán, comenzó a explorar el fenómeno detrás de los castings infantiles y las dinámicas familiares involucradas.

“En México, no se ha hablado mucho sobre estos temas. Hay documentales en otros países sobre explotación infantil o abuso, pero aquí no. Entonces, quisimos explorar cómo es este deseo de entrar a concursos y programas de televisión, y cuál es la idea que tienen los niños y sus familias sobre la fama”, explicó.

(Alameda Films)

Con el apoyo de una agencia de casting, el equipo tuvo acceso a grabar audiciones y documentar el recorrido de varias familias de diferentes regiones del país.

“Queríamos abarcar un espectro amplio: distintas redes sociales, orígenes y ciudades, porque en México todo suele centrarse en la Ciudad de México. Encontramos casos concretos, pedimos autorizaciones y con mucho entusiasmo las familias nos abrieron las puertas para documentar sus historias”.

Una fama diferente a los ojos de un niño

(Alameda Films)

Carrera también reflexionó sobre las diferencias entre las aspiraciones de los niños y los adultos en torno a la fama. “Hay una idea más pura, más limpia en los niños. Para ellos, con salir en la tele ya es suficiente. Su experiencia es divertida. En cambio, los adultos ya tienen más conciencia de lo que quieren y cómo lograrlo, saben cómo hacerse simpáticos para caerle bien a quienes tienen que decidir”.

No obstante, el director no ignoró las problemáticas que enfrentan los menores. “A veces, los niños no quieren estar ahí, pero los tienen trabajando a la fuerza. Aunque la ley pone límites en horarios, hay casos donde se abusa del tiempo de trabajo. Los niños pueden ganar más dinero con horas extras, pero igual están cansados, obligados a seguir trabajando, y eso no está bien”.

Una de las escenas que más impactó a Carrera, y que refleja esta situación, es la de una niña que comenta: “Tu vida es en el coche”. “Ahí te das cuenta de cómo les roban tiempo de su infancia, de otras experiencias que un niño ‘normal’ podría tener. Claro, a veces les gusta y lo quieren hacer, pero es importante preguntarnos si esto les afecta a largo plazo”.

La influencia de las redes sociales

(Alameda Films)

El director también habló sobre cómo las redes sociales han transformado la dinámica de los castings. “Antes, todo era de tocar puertas, ir de casting en casting. Ahora, con TikTok y otras plataformas, muchos niños pueden darse a notar por sí mismos y entonces los buscan. Aunque todavía necesitan presentarse físicamente, el proceso ha cambiado mucho, especialmente después de la pandemia”.

El documental abarca un periodo de varios años, desde 2017 hasta 2021, lo que permite observar el crecimiento de los protagonistas. “Fue interesante ver cómo crecían. Incluso para el espectador, hay un pequeño shock al notar el paso del tiempo. En 10 años, lo que me gustaría ver es que sean felices, que estén contentos haciendo lo que quieran hacer”, afirmó Carrera.

Pasitos a la Fama no solo es una exploración del mundo de los niños actores, sino también una radiografía de las desigualdades sociales en México. “Se ven diferencias sociales, dificultades, racismo, clasismo... problemas graves que están presentes en la industria y en la sociedad”, señaló el director.

Sin embargo, Carrera celebra que el documental aborde un tema distinto al de la violencia, una constante en muchas de sus películas anteriores. “Me gustó hacer una película que no tenga que ver con violencia, pero que siga hablando de otros problemas importantes de nuestro país. Es un acercamiento diferente a la realidad mexicana”.

La película por fin estrenará en salas de México

(Alameda Films)

El director expresó su satisfacción por el estreno comercial del documental: “Estoy muy contento de que llegue a las pantallas. A ver qué dice el público, pero creo que va a estar bien. Es una película única en cuanto a temática, y espero que genere reflexión y conversación”.

Pasitos a la Fama se posiciona como una propuesta necesaria para cuestionar las dinámicas que rodean a los niños en la industria del entretenimiento, invitando a la audiencia a mirar más allá de las luces y las cámaras y a reflexionar sobre la infancia, la familia y la búsqueda de sueños.

La cinta documental de Carlos Carrera estará presente en salas desde el jueves 14 de noviembre.