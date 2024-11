¿Cuántos años pasaría en la cárcel el “Estafador de Bumble”?, esto dicen las leyes y abogados consultados

Las autoridades locales se encuentran en proceso de investigación; sin embargo, según abogados consultados, Jonathan también podría ir a la cárcel por dos delitos más. (Ilustración: Jesús F. Beltrán)

Jonathan Joel Sotelo Félix, mejor conocido como el “Estafador de Bumble mexicano”, ha sido acusado de engañar y estafar a más de 70 mujeres a través de la red social de citas. El caso se hizo viral en redes sociales al grado de contar con una página de Facebook llamada “Are We Dating With The Same Guy, México” (¿Estamos saliendo con el mismo chico?, México), en donde también se señala a Soleto como agresor y violentador de sus parejas.

Tras fingir relaciones románticas, pedía grandes cantidades de dinero a sus víctimas, además de aparentar múltiples identidades y presumir una vida llena de lujos en Tulum, Quintana Roo. Sin embargo, Fernanda, quién mantuvo una relación con Jonathan por dos años, alzó la voz a través de su cuenta de Tik Tok (@fregandaaaa) y lo denunció ante las autoridades.

De acuerdo con su testimonio, Fernanda habría entregado al menos dos millones y medio de pesos, quien hizo uso de documentos falsificados para sacarle dinero, logrando que ella pagara créditos a su nombre y una hipoteca de un departamento en Tulum.

(Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

¿De qué acusan a Jonathan Sotelo?

Fernanda no fue la única víctima; otras mujeres también reportaron pérdidas económicas significativas. Desde 2008, Sotelo ha llevado una vida de lujos financiada por estos engaños, con bienes como una avioneta privada y autos de lujo. Al descubrir que había más afectadas, la mujer organizó una red de testimonios (México, España y Colombia) y lo denunció ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México por fraude, usurpación de identidad y violencia de género.

Según el testimonio de Fernanda, Jonathan vendió un BMW 440i convertible con una factura presuntamente falsa, aunque aún debe poco más de un millón 400 mil pesos a BMW por el vehículo. Además, manipuló escrituras públicas y registros en el SAT de un negocio que planeaba tener con ella, para ponerlos a nombre de su hermana, Erandi Yunuen Sotelo Félix.

Las autoridades locales se encuentran en proceso de investigación; sin embargo, según abogados consultados, Jonathan también podría ser acusado de lavado de dinero, que de acuerdo con el Artículo 400 Bis del Código Penal Federal (CPF) mexicano, establece un castigo de cinco a quince años de cárcel y una multa a quienes realicen actos con dinero, bienes o derechos con la conciencia de las actividades ilegales.

En términos sencillos, el artículo se refiere al delito de lavado de dinero, que es cuando alguien intenta “limpiar” sus bienes de origen ilícito para que parezcan legales. Las acciones consideradas ilícitas en este contexto incluyen comprar, vender, administrar, custodiar, cambiar, depositar, invertir, transportar o transferir estos recursos o bienes.

Fernanda reveló los detalles de su relación con Jonathan a través de su cuenta de Tik Tok (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

La pena aplica cuando se hacen estas acciones con fines cómo ocultar o disfrazar de dónde viene el dinero, evitar que las autoridades descubran quién es el dueño o el destino de estos bienes y fomentar alguna otra actividad ilegal.

Este artículo castiga a las personas que, sabiendo que algo proviene de un crimen, intentan ocultar o encubrir su origen para que parezca legítimo. Soleto podría enfrentar una denuncia si la Secretaría de Hacienda y Crédito Público encuentra elementos suficientes para inculpar a Jonathan de los señalamientos del grupo de víctimas.

Además, podría ir a la cárcel por una denuncia colectiva, en donde todos los afectados presentan una queja o demanda conjunta contra una persona, empresa o entidad que ha causado un daño o violado sus derechos. Este tipo de denuncia permite que las víctimas, que comparten un problema común, se unan en un solo caso para facilitar el proceso, que podría aumentar la sentencia de Soleto y hacerlo pagar la reparación de los daños, así lo explicó el abogado Ramón Díaz para Infobae México.

En una denuncia colectiva, todos los afectados se representan como un grupo, lo que puede ahorrar tiempo y recursos, además de tener mayor impacto que si cada persona presentara una denuncia individual. Este tipo de denuncias son comunes en casos de abusos laborales, fraudes, daños ambientales, y productos defectuosos, entre otros. En muchos países, estas demandas son reconocidas y tienen reglas especiales para garantizar que los derechos de todos los involucrados sean protegidos.

Según el testimonio de Fernanda, Jonathan realizó una "Lista Vida" en donde registraba los datos de sus víctimas. (Captura de pantalla TikTok/@fregandaaaa Instagram/@fregandaaaa)

¿Quién es Jonathan Sotelo?

Jonathan Sotelo, conocido recientemente como el “estafador de Bumble”, es un hombre de 33 años con estudios en Comunicación en la Universidad Anáhuac. A pesar de que en sus redes sociales y perfiles en aplicaciones de citas se hacía pasar por piloto aviador, su verdadera formación y cédula profesional corresponden únicamente a su licenciatura en comunicación, lo cual fue verificado en registros oficiales del Gobierno de México. Su supuesta carrera como piloto era una fachada para justificar un estilo de vida aparentemente lujoso que mantenía a través de engaños.

El salario promedio de un piloto en México ronda los 35 mil pesos mensuales, alcanzando hasta 43 mil con experiencia, lo cual dista bastante del nivel de vida que Sotelo aparentaba llevar.

Esta diferencia económica hacía sospechoso su estilo de vida, el cual fue expuesto cuando salieron a la luz los testimonios de personas que afirmaron haber sido estafadas. Utilizando su imagen de “piloto” como un atractivo, Sotelo lograba ganar la confianza de quienes luego se convertirían en sus víctimas, creando un personaje que encubría la realidad de sus ingresos y actividades.

A pesar de las acusaciones, Sotelo sigue en libertad en Tulum, México, donde continúa sin enfrentar hasta ahora consecuencias legales. Las autoridades están revisando los testimonios y pruebas aportadas por las mujeres afectadas, mientras que el caso ha generado gran interés público, especialmente en redes sociales, donde se ha expuesto su perfil y modus operandi.