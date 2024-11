La Chilindrina aclaró rumores de su veto en Televisa; esto piensa del regreso de El chavo del 8 a la televisión

María Antonieta de las Nieves se muestra sorprendida y feliz por el retorno de El Chavo del 8 a la televisión abierta en México (Archivo)

María Antonieta de las Nieves, conocida por su papel como La Chilindrina en la icónica serie El chavo del 8, expresó su sorpresa y alegría por el regreso de la serie a la televisión abierta en México.

Después de una disputa legal entre Televisa y el Grupo Chespirito, la serie volvió a transmitirse en octubre en el canal Las Estrellas y en la plataforma ViX desde septiembre.

Este retorno ha generado entusiasmo tanto entre los seguidores como entre los actores que formaron parte del elenco original.

La actriz, en un encuentro reciente con la prensa, compartió que nunca imaginó que el programa volvería a emitirse en televisión abierta.

“Ya hice de todo, pero lo que nunca se me hubiera ocurrido es que iban a volver a pasar El Chavo tanto en el Canal 2 de México como en ViX”, comentó De las Nieves.

Florinda Meza confirmó la retransmisión de El Chavo del 8 y Chespirito. (@FlorindaMezaCH)

Además, destacó que este reestreno le ha brindado nuevas oportunidades laborales, lo cual la tiene “fascinada” y “feliz”.

El regreso de El Chavo del 8 se produce tras haber dejado de transmitirse a nivel mundial el 31 de julio de 2020, después de casi 50 años de emisiones ininterrumpidas.

La serie enfrentó una disputa legal debido a los derechos de emisión que posee Televisa y los derechos comerciales de los personajes, administrados por el Grupo Chespirito, creado por Roberto Gómez Bolaños, y hoy bajo el mando de su hijo, Roberto Gómez Fernández.

Durante el encuentro con los reporteros, surgió el tema de un supuesto veto de Televisa hacia María Antonieta de las Nieves.

La serie icónica vuelve a transmitirse en el canal Las Estrellas y en la plataforma ViX tras superar una disputa legal (lachilindrina_oficial/Instagram)

La actriz negó rotundamente esta afirmación, aclarando que nunca ha estado vetada por la televisora.

“A mí no me han dicho que esté vetada, yo no he ido y las veces que he ido me han dejado pasar, o sea no creo estar vetada”, afirmó, dejando claro que siempre ha sido bienvenida en la empresa.

De las Nieves también expresó su disposición a trabajar nuevamente con Televisa, manifestando su deseo de que la llamen para futuros proyectos.

“Ojalá nada más que me hablen y yo estoy ahí puesta”, dijo la actriz, mostrando su entusiasmo por continuar su carrera en colaboración con la televisora.

María Antonieta de las Nieves niega haber sido vetada por Televisa y asegura siempre ser bienvenida en sus instalaciones (Archivo)

Finalmente, la actriz reiteró su gratitud por haber sido parte de El chavo del 8 y su alegría por el reestreno de la serie.

“Para mí es un verdadero privilegio haber estado en El Chavo y otro privilegio que lo hayan vuelto a pasar después de tantos años”, concluyó De las Nieves, reafirmando su amor por el legado de la serie.