Este es el tipo de alimentación que debes tener para combatir el hígado graso

Las claves pasan por elegir ingredientes frescos, priorizar proteínas magras y cuidar la hidratación para notar mejoras en la salud del hígado (Foto: Infobae México/ Jesús Avilés)

El hígado graso es una de las enfermedades hepáticas más frecuentes y su prevalencia ha aumentado en los últimos años, asociada principalmente a malos hábitos alimentarios y al sedentarismo.

La adopción de una alimentación saludable desempeña un rol clave en la reducción de la acumulación de grasa en el hígado y en la prevención de complicaciones metabólicas.

Modificar la dieta y mejorar la calidad de los alimentos consumidos permite revertir de manera significativa la evolución de esta patología y contribuye al bienestar general.

El hígado graso es una enfermedad hepática que aumenta por malos hábitos alimentarios y sedentarismo, según expertos en salud. (RS)

Cuál es el tipo de alimentación que deben tener las personas con hígado graso para combatirlo

Las personas con hígado graso deben seguir un plan de alimentación que favorezca la reducción de grasa en el hígado y mejore la salud metabólica. De acuerdo con información de Cleveland Clinic, las principales recomendaciones incluyen:

Incrementar el consumo de verduras, frutas frescas, legumbres y cereales integrales , que aportan fibra y antioxidantes.

Priorizar fuentes de proteína magra , como pescado, pollo sin piel, huevo y legumbres.

Elegir grasas saludables , presentes en el aceite de oliva, palta, frutos secos y semillas.

Limitar la ingesta de azúcares añadidos y bebidas azucaradas , como refrescos y jugos industrializados.

Reducir el consumo de harinas refinadas y productos ultraprocesados , como galletas, bollería, snacks y comidas rápidas.

Evitar el consumo excesivo de alcohol , ya que puede agravar la acumulación de grasa en el hígado.

Mantener una adecuada hidratación , prefiriendo agua y evitando bebidas azucaradas o alcohólicas.

Distribuir las comidas a lo largo del día, con porciones equilibradas y evitando ayunos prolongados o atracones.

Seguir una dieta mediterránea, caracterizada por el alto consumo de vegetales, frutas, aceite de oliva, pescado y frutos secos, ha demostrado ser eficaz para reducir la grasa hepática y mejorar los parámetros metabólicos en personas con hígado graso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Ejemplo de plan alimenticio semanal para una persona con hígado graso

Este menú es orientativo y debe adaptarse a las necesidades y preferencias personales, así como a las indicaciones de un profesional de la salud.

Lunes

Desayuno: Avena cocida con manzana en cubos y nueces, té sin azúcar.

Media mañana: Yogur natural descremado.

Almuerzo: Ensalada de hojas verdes, tomate y zanahoria; pechuga de pollo a la plancha; arroz integral.

Merienda: Fruta fresca (pera o naranja).

Cena: Calabaza y zapallitos al horno con huevo duro.

Martes

Desayuno: Pan integral con palta y tomate, infusión sin azúcar.

Media mañana: Fruta fresca (banana).

Almuerzo: Merluza al vapor con ensalada de brócoli y zanahoria; papa al vapor.

Merienda: Yogur natural descremado.

Cena: Omelette de espinaca y cebolla; ensalada de rúcula.

Miércoles

Desayuno: Avena con frutos rojos y semillas de chía, té sin azúcar.

Media mañana: Fruta fresca (manzana).

Almuerzo: Lentejas guisadas con verduras; ensalada de tomate.

Merienda: Frutos secos (un puñado pequeño).

Cena: Calabacín relleno de verduras y pollo.

Jueves

Desayuno: Pan integral con queso magro, infusión sin azúcar.

Media mañana: Fruta fresca (mandarina).

Almuerzo: Filete de pescado a la plancha con ensalada de espinaca, tomate y zanahoria; batata al horno.

Merienda: Yogur natural descremado.

Cena: Revuelto de huevo con vegetales varios.

Viernes

Desayuno: Avena cocida con rodajas de banana y semillas, té sin azúcar.

Media mañana: Fruta fresca (pera).

Almuerzo: Pechuga de pollo al horno con verduras asadas; arroz integral.

Merienda: Frutos secos (un puñado pequeño).

Cena: Sopa de verduras; tostada integral con palta.

Sábado

Desayuno: Pan integral con tomate y aceite de oliva, infusión sin azúcar.

Media mañana: Yogur natural descremado.

Almuerzo: Bife de pescado al horno con puré de calabaza y ensalada de hojas verdes.

Merienda: Fruta fresca (kiwi o naranja).

Cena: Tortilla de verduras; ensalada de tomate.

Domingo

Desayuno: Avena cocida con manzana y nueces, té sin azúcar.

Media mañana: Fruta fresca (banana).

Almuerzo: Pollo al horno con batatas asadas y ensalada de brócoli y zanahoria.

Merienda: Yogur natural descremado.

Cena: Ensalada de garbanzos, tomate, cebolla y huevo duro.