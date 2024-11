Sheinbaum insistirá al INE que se reduzca el presupuesto para la elección de jueces: “No puede costar tanto”

La consejera presidenta habló de los casos de violencia que se han vivido en el presente proceso electoral (Cuartoscuro)

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que continuará insistiendo al Instituto Nacional Electoral (INE) que la elección de jueces, magistrados y ministros a nivel local, estatal y nacional, sea menos onerosa a como se tiene contemplado actualmente, ya que a su parecer no puede costar tanto este proceso electoral, aunque no se tiene un precedente de la misma magnitud.

La mandataria federal alegó que en comparación con otras elecciones populares para elegir a servidores públicos que son postulados por un partido político y que reciben presupuesto para realizar campañas proselitistas, cuando las bases del proceso para la elección de jueces estipula que son los propios candidatos quienes tienen que solventar sus gastos de campaña.

“Vamos a seguir insistiendo. No es un asunto de la Secretaría de Haciendo, es un asunto del INE, no debe costar tanto la elección, no le puede costar tanto la democracia al pueblo de México, y hay manera de reducir los costos, entonces la Secretaría de Gobernación va estar en contacto con el INE, vamos a seguir insistiendo en que no es necesario tanto recurso sobre todo cuando no hay financiamiento a los partidos políticos en esta ocasión para que sea tan onerosa la elección del Poder Judicial.

Magistrados confirman orden para que el INE inicie elección de jueces de 2025 (EFE/ Sáshenka Gutiérrez)

Aseguró que será mediante el diálogo como buscarán reducir el presupuesto, aunque no ofreció un panorama de cuáles podrían ser los conceptos en los que se podría recortar el presupuesto.

Hasta el momento, la ciudadanía había votado por seis cargos en simultaneo: presidencia de la República, gobernador, alcalde o presidente municipal, diputados locales, diputados federales y Senadores de la República. Sin embargo, con la elección del poder Judicial de la Federación serán electos 896 cargos, aunque aún no está definido cuántos serán electoral a nivel estatal o por circuito, ya que no es el mismo mapa electoral.

En la sesión virtual que se celebró ayer, la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei comentó que se tendrán que instalar más de 170 mil casillas y que no se tiene definida el marco geográfico para realizar la jornada electoral, por tanto se justifica la solicitud de 13 mil 205 millones de pesos. Además de otros 15 mil 295 millones de pesos para la operación ordinaria, en la que se incluyen los gastos de salarios, pagos a proveedores, agua, luz, servicios, bienes muebles e inmuebles, rentas, así como proyectos institucionales.

El presupuesto que aprobó ayer el Consejo General del INE fue definido como precautorio por la situación en la que se encuentra el proceso, ya que hay amparos interpuestos por jueces para frenar la organización de dicho proceso.