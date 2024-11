Sheinbaum promete buena relación con quien gane las elecciones en EEUU: “Buscaremos la mejor comunicación”

Claudia Sheinbaum promete buena relación con quien resulte electo en la elección de Estados Unidos (@Claudiashein)

En el marco de la elección en los Estados Unidos y la relación comercial que sostiene México con el país vecino, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emitió un posicionamiento diplomático respecto a la visión que tiene en caso de que gane Kamala Harris, candidata demócrata, o Donald Trump, candidato republicano.

La mandataria federal aseguró que no emitirán un pronunciamiento oficial hasta que no finalice el proceso electoral, de modo que el reconocimiento de la victoria de cualquier candidato, podría ocurrir hasta enero de 2025, cuando se hará publicó el cómputo final. Sin embargo, considera que sin importar quien llegue a la presidencia de los Estados Unidos, se buscará tener la mejor comunicación para mantener la relación estable.

“Nosotros vamos a decidir hasta que no se termine el proceso electoral de Estados Unidos, no nos vamos a manifestar hasta que no termine todo el proceso electoral, así debe ser, así lo hizo en su momento el expresidente López Obrador y es la misma actitud que debe tomar el gobierno de México. Una vez que las instituciones estadounidenses electorales tomen su decisión respecto al próximo presidente o presidenta de los Estados Unidos, estaremos en contacto con el próximo presidenta o presidenta”, dijo la presidenta en conferencia de prensa.

Una persona muestra una calcomanía de "Yo voté" después de emitir su voto en la biblioteca de Palmetto Bay en la votación anticipada para las elecciones presidenciales estadounidenses de 2024 en Miami, Florida, EE. UU., el 29 de octubre de 2024. EFE/EPA/Cristobal Hererra-Ulashkevich

Insistió en que sus esfuerzos siguen enfocados en reflexionar junto con los empresarios estadounidenses respecto al tratado de libre comercio entre México, Estados Unidos y Canadá, ya que se tiene programada la revisión de este en 2026, ya con el nuevo gobierno que se instale en el poder en enero de 2025.

Añadió la importancia de continuar con los diálogos de alto nivel para atender la migración, el comercio, el combate al tráfico de fentanilo y armas que provienen de Estados Unidos a México.

“Como dije desde la toma de posesión, el tratado nos complementa no hay competencia entre las naciones entre nuestros países, sino al contrario nos complementa y vamos a continuar con los diálogos de alto nivel para los temas relacionados con nuestra relación, desde los temas de migración, el tema del fentanilo que es un tema importante para los Estados Unidos por razones humanitarias, pero también otros temas, como el tráfico de armas de Estados Unidos hacia México y otros temas de la relación comercial y nuestra relación con el resto del continente Americano. Va haber buena relación, además de respetar la decisión del pueblo de los Estados Unidos en el momento en que ya estén los órganos electorales hayan tomado la decisión definitiva, entonces en ese momento estableceremos la relación y buscaremos la mejor comunicación”, puntualizó Claudia Sheinbaum.