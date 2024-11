TAEMIN en México: El artista de K-pop ofrecerá su primer concierto en solitario en la CDMX

TAEMIN dará un concierto en la CDMX. (https://taemin-official.com/)

Los fans mexicanos del K-pop están de fiesta: TAEMIN, uno de los artistas más destacados del género, ha anunciado que visitará México en 2025 como parte de su gira mundial TAEMIN WORLD TOUR [Ephemeral Gaze].

Este será su primer concierto en solitario en tierras aztecas, un evento esperado durante años por sus seguidores, conocidos como “TAEMates”.

Conocido por su habilidad para capturar al público a través de coreografías detalladas, una presencia escénica magnética y una poderosa voz, TAEMIN presentará una selección de sus éxitos más reconocidos como “MOVE”, “Guilty”, “IDEA”, “Press your number” y “Horizon”.

Este concierto promete ser una oportunidad única para que los seguidores mexicanos vean de cerca la evolución de uno de los artistas más influyentes de la música coreana actual, quien se ha consolidado como un referente no solo en su país, sino en todo el mundo.

Un artista de K-pop con un estilo propio

(Foto: Instagram/@shinee)

TAEMIN debutó en 2008 como integrante del famoso grupo de K-pop SHINee, conocido por su sonido y talento único, que ayudó a que este género musical se popularizara fuera de Corea del Sur. Su talento individual más tarde lo llevó a emprender de forma paralela una carrera en solitario en 2014, cuando lanzó su primer miniálbum Ace.

Desde entonces, TAEMIN ha desarrollado un estilo propio que combina sensualidad, misterio y un profundo compromiso con la expresión artística, destacándose por su capacidad para fusionar distintos géneros musicales y estilos visuales.

A lo largo de su carrera en solitario, TAEMIN ha lanzado cinco miniá lbumes, con su más reciente trabajo, ETERNAL, publicado en agosto de 2024. Este lanzamiento marca también el comienzo de una nueva etapa para el artista, ya que es su primer álbum bajo la agencia BPM Entertainment tras su salida de SM Entertainment.

¿Cuándo vendrá a México?

(Foto: Instagram/@smtown)

La gira Ephemeral Gaze llega en un momento simbólico, ya que 2024 marca el décimo aniversario de su debut en solitario. Esta gira ha llevado a TAEMIN a presentarse en países como Corea del Sur, Japón, Taiwán y Tailandia, donde ha recibido una respuesta entusiasta del público.

Los conciertos han sido descritos como espectáculos inmersivos, en los que TAEMIN ofrece una experiencia visual y musical envolvente, mostrando no sólo sus habilidades como cantante y bailarín, sino también su compromiso con la producción artística.

El concierto de TAEMIN en México está programado para el 28 de enero de 2025, y aunque aún no se ha confirmado el recinto, existen fuertes rumores de que el evento podría llevarse a cabo en el Pepsi Center de la Ciudad de México.

Esta noticia ha generado reacciones entre los seguidores, quienes ya han comenzado a solicitar en redes sociales que le sea asignado un recinto de mayor capacidad, anticipando que la demanda de entradas será alta debido a la popularidad de TAEMIN en el país.

El tour mundial llegará a la CDMX. (x/@TAEMIN_BPM)

Se espera que en breve sean anunciados los detalles sobre la preventa, venta general de boletos, precios y posibles beneficios para los asistentes, tales como accesos preferenciales y paquetes de mercancía oficial. Hasta el momento se sabe que será la promotora HFT (Have Fun Together) la que estará a cargo de la organización de este concierto.

Los TAEMates mexicanos están a la expectativa de asegurar su lugar en este evento, que promete ser uno de los conciertos más memorables para la comunidad de fans del K-pop en México.

Antes de visitar la Ciudad de México, TAEMIN ofrecerá un concierto en Macau el 4 de enero. Luego viajará a la capital mexicana y posteriormente visitará otras regiones, entre ellas regiones de Sudamérica. Las otras ciudades reveladas hasta ahora para shows en 2025 son: Sao Paulo, Brasil; Santiago, Chile; así como New York, Chicago, Houston, Oakland, Los Ángeles, Helsinki, Frankfurt, Londres, Tilburg y París.

La relación de TAEMIN con México

Aunque este será el primer concierto en solitario de TAEMIN en México, el artista no es un desconocido para el público mexicano. En abril de 2014, SHINee se presentó en la Ciudad de México como parte de su gira SHINee World III.

Cuando SHINee vino a México se tomaron el tiempo para visitar el centro de la ciudad. (Instagram: Key)

En esa ocasión, el grupo causó revuelo al visitar el Zócalo capitalino, donde posaron frente a la catedral y experimentaron con la cultura mexicana al probarse sombreros de mariachi.

Durante su concierto en la Arena Ciudad de México, SHINee presentó éxitos como “Lucifer”, “Evil”, “Jo Jo”, “Replay”, “Symptoms”, “Orgel”, “Sherlock” y “Why so serious”, dejando una fuerte impresión en sus fans mexicanas.

TAEMIN regresó a México en septiembre de 2020 como parte de SuperM, el grupo proyecto que reúne a artistas de diversas agrupaciones de SM Entertainment, incluyendo a Baekhyun, Kai, Taeyong, Mark, Ten y Lucas.

En esa ocasión, SuperM llevó su gira We Are The Future a la Arena Ciudad de México, donde nuevamente TAEMIN demostró su habilidad para cautivar al público mexicano.

Sus fans esperaban verlo en el evento MBC It’s Live México, que estaba programado para junio de 2024. Este evento, sin embargo, fue cancelado, por lo que ahora la noticia de su próxima visita en solitario ha revitalizado el entusiasmo, y el anuncio del concierto ha sido recibido con alegría.