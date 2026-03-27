México

Medicamentos robados en Edomex: recuperan camión que transportaba cerca de 2 millones de pesos en fármacos

El aseguramiento fue realizado en el municipio de Coyotepec

Guardar
Las autoridades lograron el aseguramiento mediante el GPS de la unidad robada. Crédito: SSEM
Las autoridades lograron el aseguramiento mediante el GPS de la unidad robada. Crédito: SSEM

Dos millones de pesos en medicamentos fueron recuperados tras un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en el municipio de Coyotepec. El hallazgo se produjo luego del robo de un tractocamión y dos cajas secas que transportaban la mercancía, de acuerdo con información de la SSEM difundida este viernes 27 de marzo.

La recuperación ocurrió luego de un despliegue coordinado entre autoridades estatales y una empresa de rastreo satelital, lo que permitió ubicar las unidades y el cargamento en la colonia San Juan, cerca del kilómetro 50+700 de la Autopista México-Querétaro.

Según la dependencia estatal, los elementos involucrados en las tareas forman parte de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT).

Hallazgo y resguardo del cargamento

El reporte inicial indicó que el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del tractocamión y las dos cajas proporcionaron la ubicación exacta de las unidades.

Al arribar al sitio, los policías estatales observaron que tanto el tractocamión como las cajas secas permanecían estacionados a la orilla de la carretera, sin que se encontraran personas en las inmediaciones.

Autoridades detallaron que los candados de seguridad de ambas cajas se encontraban intactos. Crédito: SSEM
Autoridades detallaron que los candados de seguridad de ambas cajas se encontraban intactos. Crédito: SSEM

Los candados de seguridad de ambas cajas estaban intactos, lo que facilitó el resguardo inmediato de los fármacos.

La SSEM informó que el cargamento consistía íntegramente en medicamentos y que la acción permitió prevenir su manipulación o sustracción.

Posteriormente, las unidades y la mercancía recuperada fueron trasladadas y puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público con sede en Atizapán de Zaragoza.

Coordinación estatal

En su comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad del Estado de México destacó que la intervención derivó de acciones estratégicas instruidas desde las Mesas de Paz, reuniones de seguridad realizadas entre autoridades del Edomex y dependencias federales, las cuales son encabezadas por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez.

Además, reafirmó que la coordinación con la empresa de rastreo satelital fue clave para la localización y aseguramiento del cargamento.

La dependencia subrayó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Según el documento de la SSEM, los hechos refuerzan los operativos de combate al robo de transporte de carga y la protección de insumos de alto valor como los medicamentos.

Otras recuperaciones millonarias en el Edomex

Caja recuperada por las autoridades
La caja que transportaba las mercancías y el camión fueron localizados abandonados en dos puntos diferentes. Crédito: SSEM

La recuperación de cargamentos millonarios no es un hecho aislado en el Estado de México. El pasado 12 de enero de 2026, elementos de la Guardia Nacional (GN) y la SSEM recuperaron un tractocamión y una caja fría de transporte con mercancías propiedad de una empresa de paquetería, las cuales estaban valuadas en más de 3.5 millones de pesos.

En ese caso, el conductor de las unidades reportó haber sido amenazado y despojado de los vehículos, lo que activó los protocolos de búsqueda y respuesta.

El operativo permitió localizar el tractocamión en el municipio de Nextlalpan y, posteriormente, la caja seca con la carga en Tecámac. Ambas unidades fueron encontradas abandonadas en puntos diferentes, pero aún con la mercancía en su interior. Las autoridades trasladaron los bienes recuperados ante la Agencia del Ministerio Público para dar seguimiento legal y resguardar la evidencia.

Temas Relacionados

RoboEdomexSSEMRobo a autotransportesCoyotepecMedicamentosFármacosSeguridadmexico-noticias

Más Noticias

Clima en Mazatlán: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Clima en Mazatlán: cuál será la temperatura máxima y mínima este 28 de marzo

Monterrey: el pronóstico del clima para este 28 de marzo

Debido a su ubicación geográfica, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Monterrey: el pronóstico del clima para este 28 de marzo

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

La temperatura más baja registrada en el territorio mexicano fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro descendió hasta los -25 grados

¿Cómo estará el clima en Ciudad de México?

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Guadalajara este 28 de marzo

La temperatura más baja registrada en el país fue la del 27 de diciembre de 1997, cuando el termómetro disminuyó hasta los -25 grados

Clima en México: temperatura y probabilidad de lluvia para Guadalajara este 28 de marzo

Pronóstico del clima en Puerto Vallarta para este 28 de marzo

Debido a su localización, que le dan una gran variedad de climas, México es uno de los países con mayor biodiversidad y es hogar de al menos 12% de las especies del mundo

Pronóstico del clima en Puerto Vallarta para este 28 de marzo
MÁS NOTICIAS

NARCO

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Circulaban armados en Navolato y tras persecución les terminan incautando una ametralladora calibre .50

Detienen a Jesús “N”, alias “El Gallo”, presunto líder de Cárteles Unidos dedicado a enviar droga a EEUU

Qué grupos criminales estarían detrás del asesinato de dos personas, entre ellas un niño, en la colonia Morelos

Grupo armado asesina a guía turístico en Catemaco, hay un agresor abatido

Seis estados de México son tan inseguros como Rusia, Irán y Somalia: EEUU emite alerta de riesgo en mapa interactivo

ENTRETENIMIENTO

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Integrante de La familia P. Luche revela si hay pleito con Eugenio Derbez por los personajes

Dulce María anuncia el nacimiento de su segunda hija con tierno video en redes sociales

El Bogueto sorprende besándose con un “hombre” en su nuevo video: lo acusan de “queerbaiting”

Alessandra Rosaldo revela la promesa que Eugenio Derbez hizo y le impedía casarse

Latin Lover revela el supuesto motivo por el que Aracely Arámbula salió de “Perfume de Gardenia”

DEPORTES

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México

Seleccionados mexicanos reaccionan a la remodelación del Estadio Ciudad de México

En bicicletas y con Peso Pluma de fondo: así se está preparando Portugal para enfrentar a México

Así se elegirá a la joven que tomará el boleto de Sheinbaum para la inauguración del Mundial

Sheinbaum regala boletos para el partido de México contra Portugal: así puedes participar

Esta es la razón por la cual Chivas abandonaría el Estadio Akron