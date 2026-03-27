Medicamentos robados en Edomex: recuperan camión que transportaba cerca de 2 millones de pesos en fármacos

Las autoridades lograron el aseguramiento mediante el GPS de la unidad robada. Crédito: SSEM

Dos millones de pesos en medicamentos fueron recuperados tras un operativo de la Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM) en el municipio de Coyotepec. El hallazgo se produjo luego del robo de un tractocamión y dos cajas secas que transportaban la mercancía, de acuerdo con información de la SSEM difundida este viernes 27 de marzo.

La recuperación ocurrió luego de un despliegue coordinado entre autoridades estatales y una empresa de rastreo satelital, lo que permitió ubicar las unidades y el cargamento en la colonia San Juan, cerca del kilómetro 50+700 de la Autopista México-Querétaro.

Según la dependencia estatal, los elementos involucrados en las tareas forman parte de la Dirección General de Combate al Robo de Vehículos y Transporte (DGCRVyT).

Hallazgo y resguardo del cargamento

El reporte inicial indicó que el Sistema de Posicionamiento Global (GPS) del tractocamión y las dos cajas proporcionaron la ubicación exacta de las unidades.

Al arribar al sitio, los policías estatales observaron que tanto el tractocamión como las cajas secas permanecían estacionados a la orilla de la carretera, sin que se encontraran personas en las inmediaciones.

Autoridades detallaron que los candados de seguridad de ambas cajas se encontraban intactos. Crédito: SSEM

Los candados de seguridad de ambas cajas estaban intactos, lo que facilitó el resguardo inmediato de los fármacos.

La SSEM informó que el cargamento consistía íntegramente en medicamentos y que la acción permitió prevenir su manipulación o sustracción.

Posteriormente, las unidades y la mercancía recuperada fueron trasladadas y puestas a disposición de la Agencia del Ministerio Público con sede en Atizapán de Zaragoza.

Coordinación estatal

En su comunicado oficial, la Secretaría de Seguridad del Estado de México destacó que la intervención derivó de acciones estratégicas instruidas desde las Mesas de Paz, reuniones de seguridad realizadas entre autoridades del Edomex y dependencias federales, las cuales son encabezadas por la gobernadora de la entidad, Delfina Gómez.

Además, reafirmó que la coordinación con la empresa de rastreo satelital fue clave para la localización y aseguramiento del cargamento.

La dependencia subrayó que ya se inició la carpeta de investigación correspondiente para deslindar responsabilidades.

Según el documento de la SSEM, los hechos refuerzan los operativos de combate al robo de transporte de carga y la protección de insumos de alto valor como los medicamentos.

Otras recuperaciones millonarias en el Edomex

La caja que transportaba las mercancías y el camión fueron localizados abandonados en dos puntos diferentes. Crédito: SSEM

La recuperación de cargamentos millonarios no es un hecho aislado en el Estado de México. El pasado 12 de enero de 2026, elementos de la Guardia Nacional (GN) y la SSEM recuperaron un tractocamión y una caja fría de transporte con mercancías propiedad de una empresa de paquetería, las cuales estaban valuadas en más de 3.5 millones de pesos.

En ese caso, el conductor de las unidades reportó haber sido amenazado y despojado de los vehículos, lo que activó los protocolos de búsqueda y respuesta.

El operativo permitió localizar el tractocamión en el municipio de Nextlalpan y, posteriormente, la caja seca con la carga en Tecámac. Ambas unidades fueron encontradas abandonadas en puntos diferentes, pero aún con la mercancía en su interior. Las autoridades trasladaron los bienes recuperados ante la Agencia del Ministerio Público para dar seguimiento legal y resguardar la evidencia.