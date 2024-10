Sandra Itzel es hospitalizada de emergencia tras sufrir fuerte caída en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy”; esto dijo Imanol

El actor fue obligado a presentar una coreografía pese a la lesión de su compañera. (Captura Hoy)

Sandra Itzel fue hospitalizada de emergencia tras sufrir una aparatosa caída mientras ensayaba una coreografía con Imanol. De acuerdo con la información que compartió el famoso actor este miércoles 30 de octubre previo a su presentación en ‘Las Estrellas Bailan en Hoy’, el percance sucedió el pasado lunes en el foro del programa ‘Hoy’.

“Con el movimiento yo me fue de nariz, ella se fue para atrás. Hemos estado hospitalizados estos tres días, le han hecho muchos análisis ha Sandra porque fue un tema de espalda y yo en carne propia he vivido la complicación de la espalda y pues estoy solo”.

La pareja debía presentar una coreografía a rimo de quebradita, un género cuyos pasos de baile se caracterizan por incluir muchas cargadas y fue en una de esas donde sucedió el accidente.

El también cantante ha sido operado en dos ocasiones por lesiones en la columna. (Foto: Instagram/@programahoy)

Imanol rompe en llanto por Sandra Itzel

El actor entró a la pista de baile este miércoles 30 de octubre con toda la actitud, no pudo controlar sus emociones y rompió en llanto: “Está muy cañón estar aquí sin ella”.

“En el nombre de los dos voy a dejar el alma. Pensaba hacer un performance y pues pesa (...) el golpe en la espalda... esas son lesiones de cervicales y yo lo he vivido. Estoy muy preocupado, estoy muy sacado de onda, este es un escenario donde venimos parejas y ayer la instrucción fue que tengo que montar una coreografía y bailar solo a nombre de la pareja Sandra Itzel- Imanol”.

Incluso, pidió ayuda del panel de críticos para que le permitieran no bailar, pero no consiguió su objetivo, por lo que tuvo que presentar su coreografía.

Sandra Itzel ya fue dada de alta. (Captura Hoy)

Sandra Itzel sorprende a Imanol

Afortunadamente, todo indica que la lesión que sufrió la actriz no fue grave, pues reapareció en el foro de ‘Hoy’ segundos antes de que Imanol presentara su coreografía.

“Acabo de salir, me acaban de dar de alta. Aquí estoy, aquí estoy contigo, siempre voy a estar; eres mi mejor equipo, no pude pedir mejor compañero para esta aventura”.

Tras presentar la coreografía, el panel de jueces compartió su opinión.

(Captura Hoy)

Andrea Legarreta: “Tú eres una gran estrella desde que eras chiquito. Me conmuevo porque ver tu energía en la pista fue conmovedora, fue una caricia al corazón, eres un gran artista”.

Ema Pulido: “Estoy sorprendida porque, no sé por qué alguien me dijo que no podías hacer cargadas porque tienes una lesión en la columna”.

Latin Lover: “No puedo calificar como si hubieras bailado con Itzel, pero agradezco lo que hiciste hoy”.

Al final, la pareja obtuvo 24 puntos de calificación.