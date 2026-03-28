México

Son del Gobierno: estos hospitales destacan por alta calidad en detección de cáncer de mama y trasplantes

Diferentes complejos del ISSSTE han sobresalido por su capacidad para atender de manera íntegra enfermedades como el cáncer

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(Foto: ISSSTE)
(Foto: ISSSTE)

Entre ayer y hoy, el ISSSTE ha sido reconocido por brindar excelente atención en el área de cáncer de mama y trasplantes, así lo anunciaron a través de comunicados en los que la sociedad médica ha avalado sus servicios.

El Hospital General de Tacuba del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) fue distinguido el 26 de marzo de 2026 por el Instituto Nacional de Cancerología (INCan) por cumplir rigurosos estándares en la detección de cáncer de mama mediante mastografía.

La distinción se inscribe en el marco de las políticas públicas impulsadas bajo el liderazgo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, enfocadas en la protección y bienestar de las pacientes, según informó el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado.

Hospital General de Tlaxcala: organización y compromiso

El día de hoy, el Hospital General del ISSSTE en Tlaxcala informó que realizó con éxito la procuración de dos córneas, órganos que fueron donados por un paciente masculino de 57 años. El procedimiento permitió beneficiar a un paciente del Hospital Regional “Adolfo López Mateos”.

El traslado inmediato de ambas córneas tuvo como objetivo preservar su viabilidad y mejorar la calidad de vida del receptor, quien se encontraba en la Ciudad de México, según detalló el comunicado difundido por la institución. Esta acción refuerza el compromiso del ISSSTE con la procuración de órganos y tejidos para trasplantes en la red hospitalaria nacional.

Instituto Nacional de Cancerología reconoce al Hospital General Tacuba del ISSSTE
Instituto Nacional de Cancerología reconoce al Hospital General Tacuba del ISSSTE

El equipo multidisciplinario del hospital en Tlaxcala siguió los protocolos avalados por la Coordinación de Trasplantes del estado. El procedimiento no solo brindó esperanza a una persona con enfermedad visual, sino que destaca la importancia de los procesos de donación bajo consentimiento familiar dentro del sistema de salud mexicano.

Así, el ISSSTE reiteró su llamado a la población a sumarse a este tipo de acciones, recordando que la donación puede cambiar vidas, como ocurrió en este caso, donde la procura y posterior trasplante marcaron una diferencia para el paciente beneficiado. Además, este fue el primer trasplante de 2026 y es el resultado de una coordinación impecable y un compromiso humano.

ISSSTE eleva estándares en detección de cáncer de mama

El reconocimiento avala la capacidad del hospital para ofrecer atención integral con infraestructura adecuada y personal capacitado, lo que refuerza el compromiso nacional de elevar la calidad y cubrir de manera digna a las mujeres en los centros de salud.

El Hospital General de Tacuba ha logrado realizar alrededor de 2 mil 200 mastografías por turno, una cifra que lo posicionó como el quinto hospital del ISSSTE en recibir este reconocimiento y el primero de esta institución en la Ciudad de México, según precisó el INCan. Oscar Arrieta Rodríguez , Director del INCan indicó además que, a nivel nacional, este programa ha integrado a 75 unidades del sector público en 17 estados en los últimos siete años, con participación en entidades como Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Nuevo León, Veracruz, Yucatán, Morelos y Tlaxcala.

La calidad en los estudios, según Liah Castillo Uribe, jefa de Imagenología en el hospital galardonado, refleja un esfuerzo disciplinado destinado a salvar vidas y a fortalecer el impacto en la detección oportuna del cáncer de mama. Castillo Uribe subrayó: “Este reconocimiento no es un punto de llegada, sino un compromiso permanente. Nos impulsa a seguir fortaleciendo nuestro trabajo, a elevar nuestros estándares y a impactar de manera positiva en la detección oportuna del cáncer de mama”.

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