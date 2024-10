Noroña anuncia que Senado podría rechazar la renuncia de ministros de la SCJN

Gerardo Fernández Noroña habló sobre las supuestas renuncias de ministras y ministros de la SCJN (Cuartoscuro)

Ante los rumores que señalan la posible renuncia de las y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Gerardo Fernández Noroña se pronunció. En ese sentido, anunció que la Cámara de Senadores podría no aceptar la renuncia de las personas juzgadoras pues, aclaró, más bien se trata de una declinación a participar en la elección extraordinaria.

En una conferencia de prensa encabezada desde el Senado de la República, el presidente de la mesa directiva negó que hasta ese instante hayan recibido la renuncia de alguno de los ocho ministros que planean no participar en las elecciones de 2025. No obstante, precisó que, en caso de recibirlas, podrían rechazarlas.

“Es nuestro derecho a aceptarlo o no. Ahora resulta que nos van a obligar a que aceptemos algo. Si no queremos, no queremos, y si queremos, queremos. Ya veremos qué hacemos (...) Lo que ellos están haciendo es declinar a participar en la elección de junio de 2025 porque eso les da derecho a que se vayan con las alforjas llenas. Que se vayan con su pensión en los términos vigentes. Podemos no aceptar sus renuncias. Podemos no aceptarlas”, dijo.

Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena presentó su carta de renuncia a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (María Martínez / Cuartoscuro)

Acerca del tema que causó la reacción de Gerardo Fernández Noroña, e incluso de Claudia Sheinbaum Pardo, existe un apartado en la reforma que contempla dicha situación. El artículo séptimo transitorio plantea que las personas integrantes de la Corte que decidan no contender en la elección extraordinaria podrán recibir su haber de retiro íntegro.

“Las Ministras y Ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que concluyan su encargo por no postularse o no haber sido electos en la elección extraordinaria del año 2025, no serán beneficiarias de un haber por retiro, salvo cuando presenten su renuncia al cargo antes de la fecha de cierre de la convocatoria señalada en la fracción I del artículo 96 de este Decreto, misma que tendrá efectos al 31 de agosto de 2025; en estos casos, el haber de retiro será proporcional al tiempo de su desempeño”, se lee.

Ante ello, Gerardo Fernández Noroña aseguró que la renuncia de las y los ministros sí está a discusión, puesto que dichos personajes también sometieron a discusión algunos puntos de la reforma en materia judicial.

“Son muy simpáticos, no está a discusión que se retiren con sus haberes pero sí está a discusión que se elijan las personas juzgadoras. Pero sí está a discusión qué se elige y qué no se elige. Si está a discusión está a discusión, está todo a discusión. Me parece. Es mi conclusión. No sé si esa es la conclusión del pleno, pero el pleno tendrá que recibir en su momento y tendrá que decidir”, dijo.

Cabe mencionar que el único magistrado que presentó su renuncia, después de la conferencia de prensa, fue Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, aunque el proyecto no ha sido abordado en el Congreso de la Unión.