Usuario aborda taxi por aplicación y el chofer lo abandona al observar a su esposa con otro hombre

Un joven originario de Monterrey compartió el divertido momento que vivió al abordar un taxi de aplicación, ya que fue abandonado por el conductor tras observar a su esposa con otro hombre.

A través de TikTok, Ángel subió el video en el que relató la manera en que el chófer del taxi le avisó que bajaría por un par de minutos para acercarse a su esposa y saber lo que hacía en compañía de otro hombre.

Según el testimonio del usuario, el conductor localizó a su esposa en el mismo lugar en el que abordó la unidad, ya que luego de un par de segundos observó a lo lejos a la mujer en compañía de otro hombre, por lo que decidió descender del auto para buscarla.

“Estoy en un Uber, el chófer vino por mí, volteó y dijo: ‘Ah, no mamxs, es mi vieja con un güey’ y se fue a buscarla”, comentó el usuario.

Mientras el joven compartía lo sucedido se notaba el nerviosismo en su voz, ya que solo habían pasado un par de segundos luego de abordar la unidad cuando fue abandonado por el conductor.

“¿Y ahora qué hago, yo manejo o qué?”, comentó.

El usuario compartió algunos de los momentos de angustia que vivió a bordo del taxi mientras esperaba el arribo del chófer. Crédito: TikTok/@eltiodeltiktok

Además, en los comentarios detalló que fue luego de un par de minutos que el conductor regresó al vehículo, sin embargo, no le volvió a dirigir la palabra y finalizó su recorrido sin comentar nada más sobre lo ocurrido con su esposa.

“El ambiente se puso tenso, no me dijo absolutamente nada y solo manejó, eso sí, no dejaba de ver su celular mientras manejaba”, aseguró.

Por su parte, decenas de usuarios compartieron sus opiniones respecto a la divertida situación que vivió el joven originario de Monterrey, entre los que destacaron aquellos que afirmaron debía calificarlo con cinco estrellas.

“Pues mínimo 5 estrellas porque imagínate, sin esposa y sin trabajo”; “Tocaba bajarse a ayudarle”; “Excelente, pidió un Uber y le regalaron el carro”; “Se acompaña y se graba”, entre otros.

Además, no faltaron las personas que le dijeron que debía ayudar al conductor, sin embargo, el usuario comentó que no logró ubicar el sitio al que se fue tras descender del vehículo.

“Apóyalo, mínimo que no se quede sin trabajo”; “Le invitas un cafecito o lo que sea”; “Lo abandonaste”; “Tienes de dos: cancelas el viaje y te bajas, o esperas a que regrese y te enteras del chisme completo”; “Lo bueno es que no tenías prisa”; “La respuesta correcta es que no dejes de grabar”, entre otros.