Estos son algunos consejos para cuidar a tu mascota de la lluvia

Debido al incremento de precipitaciones de los últimos días en territorio nacional, es muy importante tomar precauciones, ya que las bajas temperaturas pueden afectar la salud de los animales. (Imagen ilustrativa Infobae)

Con la temporada de lluvias adelantándose en México, es crucial adoptar precauciones no sólo para nuestra salud, sino también para proteger a las mascotas de enfermedades ligadas al clima frío.

Una prevención adecuada durante estas temporadas adversas no solo salvaguarda el bienestar de tu animal de compañía, sino que también ahorra gastos significativos en medicamentos y tratamientos para padecimientos que podrían evitarse.

Consejos para cuidar a tu mascota de las lluvias

Estas son un serie de recomendaciones a seguir para garantizar el bienestar físico y emocional de tu mascota . (Imagen ilustrativa Infobae)

Al igual que los humanos, las mascotas son vulnerables a los cambios climáticos, y la temporada de lluvias presenta desafíos para su salud y bienestar. Por ello, es muy importante que los dueños estén atentos a sus animales de compañía y tomen las precauciones necesarias ante cualquier eventualidad climática:

De acuerdo con información de la UNAM, estas son una lista de recomendaciones que los propietarios de una mascota deben saber para salvaguardar su salud:

Tener presente que la piel de cada animal responde de forma distinta a los cambios de clima, por lo que conviene observar su manto y tono cutáneo durante la temporada de lluvias.

Usar productos específicos para el cuidado de la piel, como champús, acondicionadores y fórmulas suaves que ayuden a mantener la barrera cutánea protegida y menos vulnerable a la humedad.

Evitar salir a pasear cuando la lluvia es muy intensa y limitar el contacto con charcos y agua estancada que pueden favorecer infecciones y problemas generales de salud.

Estar atento a cualquier lesión en la piel, revisarla con frecuencia y asegurarse de que sane adecuadamente, acudiendo al veterinario si se observan cambios negativos.

Procura una alimentación equilibrada que aporte vitaminas y ácidos grasos esenciales, apoyando la integridad de la piel y la salud del pelaje.

Vigilar síntomas como lamido o mordedura constante de las patas, enrojecimiento, erupciones o caída excesiva del pelo, que pueden indicar alteraciones ligadas a la humedad.

Ofrecer un espacio seco y resguardado para dormir, especialmente si el perro vive o descansa en exteriores, evitando que la cama o cobijas permanezcan húmedas.

No dejar que el perro se mantenga mojado por períodos largos después de la lluvia y procurar secarlo y mantenerlo en un lugar cálido.

Evitar que beba agua de charcos o superficies estancadas y asegurar siempre agua limpia y fresca en su recipiente, además de mantener un programa regular de desparasitación.

Protegerlo de los truenos y el ruido fuerte, que pueden generar ansiedad y estrés, haciéndolo inquieto o llevándolo a comportamientos disruptivos si se queda solo.

En conjunto, tomar medidas preventivas durante la temporada de lluvias permite proteger la piel, el pelaje y el bienestar general de tu mascota frente a los retos que trae la humedad y el clima cambiante.

Cómo mantener a tu mascota tranquila y segura durante la lluvia

Evita que el estrés entre a tu mascota y sigue estos pasos. (Pixabay)

La temporada de lluvias no solo afecta la piel y la salud física de tu perro, sino también su estado emocional, ya que se pueden inquietar con el ruido de los truenos, la oscuridad repentina del cielo o la imposibilidad de salir a pasear, lo que puede traducirse en ansiedad, miedo o comportamientos nerviosos como ladrar en exceso, esconderse o destruir objetos.

Crear un espacio cálido, acogedor y sin corrientes de aire ayuda al animal a sentirse más seguro cuando escucha la lluvia. Mantén una rutina tranquila, evita gritar o regañarlo si se muestra nervioso y, si es posible, acompaña su refugio con una manta, juguetes favoritos o música suave para amortiguar el sonido de los truenos.

Si notas que tu mascota se estresa con mucha frecuencia en días nublados, conviene platicar con un veterinario o un etólogo para analizar si necesita apoyo conductual, cambios en el entorno o incluso terapias para lidiar con