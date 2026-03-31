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El secreto detrás del silencio de Angélica María sobre la separación de Angélica Vale

La primera actriz explicó a la prensa las razones por las que ha preferido man

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Angélica María, madre de Angélica Vale, explicó que por el proceso legal no pueden revelar detalles pero aseguró transparencia futura ante la prensa. (RS)
Angélica María, madre de Angélica Vale, explicó que por el proceso legal no pueden revelar detalles pero aseguró transparencia futura ante la prensa. (RS)

La separación entre Angélica Vale y Otto Padrón sigue generando interés mediático, no solo por las declaraciones de la actriz, sino también por el hermetismo que mantiene su madre, Angélica María, quien ha decidido no pronunciarse sobre el proceso de divorcio de su hija.

Durante un reciente encuentro con la prensa, la icónica cantante y actriz explicó con claridad, y sin perder la amabilidad, por qué prefiere guardar silencio sobre el tema.

La postura de Angélica María frente a la prensa

Angélica María fue abordada sobre el estado emocional de su hija y la situación familiar. Con ingenio y firmeza, se limitó a celebrar el buen momento profesional de Angélica Vale: “Está padrísimo el programa. Muy bueno. Está preciosa, la verdad”.

El día que Emilio Azcárraga vetó a Angélica Vale, Angélica María y Raúl Valle de Televisa
Fotos: Captura Yordi Rosado YouTube

Cuando los reporteros insistieron en conocer su opinión sobre el divorcio, la cantante fue tajante:

“Yo no voy a hablar de nada del divorcio de mi hija ahorita. Perdónenme mis niños. Cuando regrese, que ya esté divorciada, entonces sí, con mucho gusto les digo de todo”.

Al referirse a su exyerno, Angélica María también fue clara al descartar cualquier resentimiento y justificó su silencio, aludiendo al proceso legal en curso:

“No puedo hablar ahorita de nada de eso, porque están en el trámite de divorcio. No es que te prohíban, es que sí te dicen que no, no debes hablar de nada de eso”.

La artista enfatizó el cuidado que su hija ha tenido para no afectar la imagen familiar, destacando la importancia de velar por el bienestar de los hijos de la pareja:

“Tienen dos hijos. Los hijos son los que van a resentir cualquier cosa. Entonces hay que tener mucho cuidado”.

@angelicavaleoriginal

Divorcio bajo la lupa y protección familiar

El divorcio entre Angélica Vale y Otto Padrón ha provocado una ola de rumores, desde supuestas infidelidades hasta diferencias económicas, mientras ambas partes optan por la discreción.

Angélica Vale ha manifestado en varias ocasiones que, por recomendación legal y para proteger a sus hijos, no hablará públicamente del tema hasta que el proceso concluya.

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