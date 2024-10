Esto se sabe sobre la versión mexicana de The Office

The Office tiene versiones en varios países, la original es la británica y la más conocida es la de Estados Unidos (Archivo)

La versión estadounidense de The Office es una serie humorística muy icónica, pues retrata el día a día de los vendedores de papel en Dunder Mifflin, una sucursal de Scranton, aunque hay varias producciones que siguen el mismo formato, no había una versión mexicana como tal hasta ahora.

A través de redes, se dio a conocer que Gaz Alazraki — productor de Club de Cuervos—, Francisco Íñigo y el director Marcos Bucay se encargarán de llevar a cabo el remake mexicano de The Office.

“¡Bienvenidos a La Oficina! 🇲🇽 Gaz Alazraki y Marcos Bucay nos traen la nueva versión mexicana de The Office. Prepárate para conocer la caótica pero divertida vida laboral en Aguascalientes. La Oficina llega pronto a Amazon Prime”, se pudo leer en Instagram de esta plataforma.

La versión mexicana de The Office estará ubicada en Aguascalientes y seguirá a vendedores de jabón (Instagram/@primevideomx)

Todo parece indicar que en lugar de ser una empresa papelera, la versión mexicana de The Office se desarrollará en una fábrica de jabones ubicada en Aguascalientes, específicamente de la marca Olimpo. El rodaje comenzó el 30 de agosto de este mismo año, según lo que se puede ver en la claqueta.

Aunque aún no hay fecha de estreno, se sabe que la serie llegará a la plataforma de Amazon Prime Video.

A pesar de que algunas personas tienen una gran expectativa sobre la serie, el anuncio también recibió críticas, pues la gente teme que se convierta en una comedia genérica y similar a producciones ya existentes como la película Mirreyes vs Godínez (2019).

Estos fueron algunos de los comentarios que se pudieron leer: “Mejor no, gracias”, “Que valientes para intentar emular una serie tan perfecta .. espero no sea una basura”, “Ya vi venir que harán muchos chistes whitexican”, “Todavía pueden retractarse y tirar su versión a la basura”, “Le hubieran puesto El Jalesito”, “La ley de 20% de contenido nacional en plataformas de Streaming fue un error”, “Los chistes: ricoszzz pobresGOD. Esque mi tio es n4rco y tiene tratos con el gobierno w por eso mejico no avanza we”, entre otros.

Especulan sobre el elenco (Captura de pantalla)

Algunas personas recordaron que ya había habido otras series mexicanas con una temática similar, una de ellas fue Supertitlán, de TV Azteca y la otra Burócratas, de Televisa. Otras más se pusieron a especular sobre el elenco.

Es posible que la trama de The Office versión mexicana esté más apegada a la original, es decir, la serie británica. A través de Instagram, Marcos Bucay presumió que Ricky Gervais, el comediante que creó la primera serie, le dio el visto bueno al proyecto y está compartiendo noticias sobre la producción.

The Office estadounidense tendrá una secuela y 10 capítulos extra (Archivo)

El anuncio de The Office México ocurre en un contexto donde la versión protagonizada por Steve Carell como Michael Scott, John Krasinski como Jim Halpert, Rainn Wilson como Dwight Schrute y Jenna Fischer como Pam Beesly tendrá 10 capítulos adicionales a manera de spin-off, además de una secuela, la cual seguirá el formato de falso documental y seguirá la historia de un grupo de reporteros en un medio de comunicación decadente.