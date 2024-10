Trabajadores del Poder Judicial responden a Sheinbaum; aclaran por qué siguen recibiendo salario: “Estamos defendiendo la justicia”

Personas protestan ante la Cámara de Senadores para mostrarse en contra de la reforma judicial, el 10 de septiembre de 2024, en Ciudad de México (México). EFE/José Méndez

Los trabajadores del Poder Judicial Federal respondieron al cuestionamiento de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo sobre por qué reciben su salario pese a que están en paro de labores. En una primer aclaración se refirió a que no se trata de la suspensión de sus actividades, sino que “estamos en una reducción de actividades”.

En la “contramañanera” organizada por el colectivo Artículo 41, conformado por juezas, jueces, magistradas y magistrados federales, compartieron que aunque parezca que no hay una diferencia entre el paro y la reducción de actividades, aclararon que pese a sus manifestaciones están atendiendo los casos urgentes, motivo porque continúan recibiendo su salario.

“Una aclaración no estamos en paro, estamos en una reducción de actividades y el matiz parece menor, pero no es así, los casos sí se están atendiendo y una cosa también muy importante los que están definitivamente con toda su fuerza son los trabajadores del Poder Judicial Federal y son trabajadores que no solo están defendiendo sus derechos, no nos equivoquemos, todos los trabajadores del Poder Judicial y los titulares que nos hemos sumado estamos seguros de que estamos defendiendo la independencia judicial y la justicia que merece la gente“, dijo la magistrada Adriana Ortega Ortiz en la conferencia de prensa.

Claudia Sheinbaum presentó los resultados de la consulta que ella misma promovió. REUTERS/Henry Romero

En el mismo sentido, su compañero magistrado José Rogelio Alanís García, agregó que además de atender los casos urgentes con sus manifestaciones están defendiendo la división de poderes, defendiendo la República, ante la entrada en vigor de la reforma al Poder Judicial para que los juristas sean electos mediante voto popular, pero que reduce la exigencia para llegar hasta un puestos federal, según especialistas.

“Estamos trabajando, a nosotros nos pagan por guardar y hacer guardar la Constitución, nosotros protestamos, juramos la Constitución, fuimos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación levantamos nuestra mano y juramos guardar y hacer guardar la Constitución, y es lo que estamos haciendo, resolviendo los casos urgentes y defendiendo la división de poderes, defendiendo la república, defendiendo el profesionalismo y defendiendo la excelencia. Estamos cumpliendo nuestro deber y estamos trabajando”, sentenció el magistrado José Rogelio Alanís García.

