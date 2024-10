Niurka Marcos destroza a Ninel Conde por sus cambios estéticos y asegura que está enferma: “Niega su naturaleza”

Niurka Marcos critica a Ninel Conde por su obsesión con tratamientos estéticos en reciente entrevista (Archivo)

Niurka Marcos, conocida por su estilo directo y polémico, ha vuelto a ser el centro de atención tras sus recientes declaraciones sobre Ninel Conde.

En una entrevista, la vedette cubana criticó a Conde por su aparente obsesión con los tratamientos estéticos, sugiriendo que la actriz sufre de dismorfia corporal.

Según la cubana, Conde busca constantemente procedimientos para mantener una apariencia juvenil, lo que, en su opinión, refleja una falta de aceptación del envejecimiento.

Por su parte, Lorena Herrera enfatizó que lo esencial es que Ninel Conde se sienta feliz y cómoda con su imagen (Archivo)

Durante la entrevista con el reportero Miguel Díaz, Niurka afirmó que el comportamiento de Ninel Conde es indicativo de una enfermedad que la lleva a someterse a múltiples cirugías faciales. “Es una persona dismórfica”, declaró, añadiendo que Conde tiene un problema significativo de inseguridad y no acepta el paso del tiempo.

La polémica bailarna enfatizó que Conde desea congelarse en una “eterna juventud”, algo que considera imposible.

“Una persona dismórfica. Ella es totalmente dismórfica. Probado, con evidencia. Evidentemente que tiene dismorfia. Sin lugar a dudas tiene un problema enorme de inseguridad, de no aceptación del paso de los años. Ella no quiere ser una señora. Ella quiere congelarse en la eterna juventud, y eso no existe”, dijo la apodada “mujer escándalo”.

Los cambios en el rostro de Ninel Conde generan un debate en redes, con opiniones que van desde el elogio a la crítica (Archivo)

La vedette también criticó a Conde por no aceptar su edad y no convertir sus experiencias en sabiduría. Según Niurka, esta negación de la realidad lleva a Conde a ser objeto de burlas y falta de respeto por parte del público, que eventualmente exigirá que se muestre acorde a su edad real.

“Peor todavía que no se acepte, que no madure, que no disfrute el paso de los años, que no convierta sus vivencias en sabiduría y experiencia, porque bueno, sus vivencias están del culo también ¿verdad? No tiene nada que enseñar de sus pinches vivencias”, expresó la intérprete de La emperadora.

“La gente tiene consciencia. La gente no es estúpida ni ignorante. La gente somos todos, desde los más cultos hasta los más sencillos. Por más que pase el tiempo, y por más bella que se vea, al paso del tiempo, la gente tiene consciencia de la edad que (Ninel) tiene, y la gente exige verte tal cual tu edad”.

La vedette cubana sugiere que Ninel Conde sufre de dismorfia corporal al buscar una apariencia juvenil (@ninelconde)

“Entonces, mientras más pase el tiempo y más se siga estirando, perfeccionando y camuflando, la gente más la va a detestar, por negar su naturaleza. La gente más la va a ridiculizar. Más la va a bullear y menos la va a respetar”.

Niurka concluyó con un consejo para aquellos obsesionados con la juventud eterna: cambiar la preocupación por la apariencia perfecta por disfrutar de la vida, viajar, conocer gente y cuidar la salud.

“Cambien esa preocupación que tienen por verse perfectas, cámbienla por vivir minuto a minuto la vida, gozarla, viajar, conocer gente, sonreír, abrazar, hacer el amor, alimentarte bien, hacer ejercicio, cuidar tu salud, cámbiala por vivir”, añadió.

Estas declaraciones han generado un debate sobre la presión social por mantener una imagen juvenil y los límites de los tratamientos estéticos.