Cadena perpetua o compasión del juez Brian Cogan: Mike Vigil analiza los posibles futuros de Genaro García Luna

Fotografía de archivo que muestra al entonces titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de México, Genaro García Luna, en Ciudad de México. EFE/Mario Guzmán

Esta será la última noche que Genaro García Luna dormirá sin conocer cuántos años pasará en prisión; en unas horas el juez Brian Cogan decidirá si cumple con los deseos de los fiscales y lo sentencia a cadena perpetua o, si escucha a los abogados del exsecretario de Seguridad Pública de Felipe Calderón, y le da la condena mínima: 20 años, menos los cinco que ya lleva tras las rejas.

Para el exagente de la DEA, Mike Vigil, es probable que el juez Brian Cogan se decante por la cadena perpetua para sentar un precedente de la justicia estadounidense en contra de los funcionarios de alto rango que terminaron por vincularse con el crimen organizado; sin embargo, destaca que no sería una sorpresa que Genera García Luna reciba una condena diferente.

“No sería una sorpresa si el juez Brian Cogan mañana no le dicta una cadena perpetua. Hemos visto casos donde los jueces tienen compasión y decir ‘no tenemos evidencia de que él (García Luna) mató o mandó a matar a alguien o que fuera una persona violenta’; entonces sí podrían darle menos años: 25 o 30″.

En ese caso hipotético jugaría un papel importante la última carta que Genaro García Luna envió al juez Brian Cogan, en la que le implora por dejarlo regresar lo más pronto con su familia y volvió a ratificar su presunta inocencia.

“Es muy normal que los abogados les recomienden a los acusados que escriban una carta explicando su situación y sus circunstancias que posiblemente el juez no tiene conocimiento; además sirve para pedir clemencia y tratar de influir, de manera humanitaria, en la decisión del juez”.

Fotografía de archivo del exsecretario de Seguridad Pública de México Genaro García Luna. EFE/ Mario Guzmán / ARCHIVO

¿Genaro García Luna se convertirá en testigo colaborador?

A pesar de la estrategia de Genaro García Luna y sus abogados, Mike Vigil resalta que la decesión final la tendrá únicamente Brian Cogan y que esta “clemencia” no siempre funciona, sobre todo cuando se tiene evidencia de que una persona como el exfuncionario mexicano abusó de su cargo: “eso es algo que se mira muy negativo”.

Conviene recordar que García Luna fue declarado culpable de cinco cargos:

Conspiración para la distribución internacional de cocaína

Conspiración para la distribución y posesión de cocaína con intención de distribuirla

Conspiración para la importación de cocaína

Participar en la dirección de una empresa criminal continua

Dar falso testimonio a las autoridades estadounidenses

En el caso de que Genaro García Luna sea sentenciado a cadena perpetua, sus abogados aún tendrán 14 días para apelar la decisión del juez; además -recalca Mike Vigil-, para no pasar el resto de su vida en la cárcel, podría comenzar a colaborar con la justicia estadounidense.

“Una cadena perpetua va a ser una motivación muy grande para colaborar, porque García Luna tiene 56 años y yo no creo que él quiera morir en la cárcel”.

De recibir una condena menor a la cadena perpetua, ex el secretario de Seguridad Pública podría no entregar información a la justicia de Estados Unidos y cumplir el resto de su condena en prisión; sin embargo, esto no tendría que frenar las investigaciones -destaca Mike Vigil- que llevaron a su detención y al combate contra el Cártel de Sinaloa, cuyos principales líderes ya están en prisión.

“Muchas personas están nerviosas ahora que le van a dictar sentencia a García Luna: políticos, militares, del sector jurídico y fuerzas de seguridad”.