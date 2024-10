Adrián Marcelo regresó a casa de sus papás tras su paso tortuoso por ‘La Casa de los Famosos’: “Mi papá ya quería que me fuera”

Adrián Marcelo. (ViX)

Adrián Marcelo fue sin duda el participante más polémico de La Casa de los Famosos México 2024 y su paso por el reality no sólo fue controversial, sin también tortuoso para gran parte de la audiencia, para varios participantes de la competencia y para él mismo. Por tal motivo, al abandonar el concurso de manera precipitada, el regiomontano sin duda necesito de una descanso que se pareciera mucho a una terapia.

Recientemente, el youtuber reveló en el canal de YouTube Conversaciones, que al salir del La Casa más famosa del país, regresó a su hogar familiar con sus padres en donde sintió el cobijo de mamá y de varios de sus seres queridos.

“Lo primero que hice posterior fue instaurarme en la casa de mis padres. Todos los días eran de carnita asada, porque caía mucha banda para ver cómo estaba. Eso me dio mucho gusto y fue una época que se quedará marcada. Me voy a acordar mucho de eso, más que de mi paso por la casa, me voy a acordar de ese mesecito que estuve recibiendo el cariño de mis seres queridos”, dijo Marcelo.

Adrián Marcelo. (ViX)

Fernando Suarezserna, quien condujo la entrevista, comentó que Adrián Marcelo estaba un poco enfermo de una congestión en las vías respiratorias y que cuando buscaba un té, miel de abeja o algo por el estilo, su papá decía: “No le den nada, o se va a quedar otro mes”.

Por su parte su madre estaba en una mejor disposición de tener de regreso en su hogar. Y es que según el influencer, ella fue una de las personas que más “sufrió o sintió” su estadía en el reality y todas sus consecuencias.

“Mi mamá el tenerme a mí ahí luego de que fue una de las que más sintió, no quiero decir sufrió, pero sintió mi paso por ese reality, pues estaba batallando hasta para que me fuera. Mi mamá estaba en la mejor disposición de que yo me quedara ahí”, comentó.

Además la experiencia de volver a su hogar familiar fue una oportunidad para que pudiera reconectar con sus padres como hace tiempo no lo hacía.

El regiomontano ha estado rompiendo el silencio sobre su participación en el reality show Crédito: YT/Conversaciones

“Reconectamos, yo me quedé ahí. Yo me fui ya hace rato, unos tres, cuatro años casi y ya vivir de grande con tus papás es algo curioso. Está padre. Sentí mucho cariño, recibí mucho amor”, dijo contento.

Sin embargo, lo más fácil de quedarse en casa de sus padres, es que los mismos han construido su hogar como un santuario por demás cómodo del cuál es complicado querer salir.

“Mis papás, producto de su esfuerzo, hicieron como una casa de retiro, el como está hecha propicia que te quedes ahí para siempre. Como una clínica de rehabilitación muy fresa, pero muy fresa”, concluyó Adrián.