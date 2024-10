Pensión del Bienestar 2024: ¿Qué adultos mayores podrían perder el apoyo de 6 mil pesos en noviembre?

Programa del Bienestar para Adultos Mayores podría revocar sus pagos bimestrales, sino se cumplen los siguientes requisitos

La Pensión del Bienestar para los Adultos Mayores es uno de los programas sociales más solicitados por algunos sectores de la población en México, y es que meses de terminar el 2024, algunos beneficiarios recibirán su último pago correspondiente a noviembre. Ante ello, surgen múltiples interrogantes respecto al monto económico, pues algunas personas no podrían recibir la cantidad bimestral.

Dicha iniciativa social fue implementada bajo el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, y seguirá vigente para la administración actual de la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum; bajo la Secretaría del Bienestar. No obstante, si no hay seguimiento del trámite se puede perder esta ayuda. Aquí te decimos quiénes no podrían recibir su pago.

Pensión del Bienestar para Adultos Mayores

El programa del Bienestar para los Adultos Mayores se encuentra destinado para apoyar la autonomía económica de los sectores de la tercera edad, esto mediante un monto efectivo bimestral de 6 mil pesos, el cual se encuentra dirigido a toda la población que tenga entre los 65 años de edad o más. Para el mes de noviembre, solo resta un pago bimestral, por lo que aquí te decimos como evitar perderlo.

Adultos mayores mexicanos recibiendo la pensión del bienestar en un centro de distribución. Foto: Cuartoscuro

¿Quiénes podrían perder el pago de noviembre?

Durante la gestión de la actual presidenta de México, Claudia Sheinbaum, se ha apelado en que los Programas del Bienestar se consideren como un derecho constitucional, esto quiere decir que ninguno de los próximos mandatarios podrá revocar la ayuda social.

Sin embargo, por su parte, los aplicantes deberán cumplir en tiempo y forma todos los requisitos/ trámites que solicite la dependencia, esto con el objetivo de que el apoyo económico no sea dado de baja en algunos beneficiarios.

Entre los parámetros más comunes se encuentra la comprobación de supervivencia, la cual es un deber crucial para completar, esto si los ciudadanos no desean perder el monto bimestral. Dicho trámite es solicitado por algunas instituciones a las personas de la tercera edad, como ejemplo de ello está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

¿Cómo avalar la Comprobación de Supervivencia?

¡Toma nota! Aquí te decimos cuáles son los requerimientos base para cumplir con este requisito. Si eres beneficiario del programa de Adultos Mayores, solo es necesario presentarse a las oficinas de atención de la dependencia para confirmar tu estado y asegurar tu pensión, dicho trámite deberá realizarse cada 6 meses con los siguientes documentos en mano y en la ventanilla más cercana.

Número de pensión La Constancia de Situación Fiscal actualizada. En caso de no tenerla, deberá acudir al SAT para solicitarla.

De igual forma, el procedimiento puede realizarse de manera virtual, a distancia o por acreditación de la aplicación IPE Movil, para mayor información la institución del Bienestar recomienda a los beneficiarios en visitar su portal oficial de gobierno.

ordenador, vejez, disease, forgetful, anciano, anciana, hombre y mujer mayor, edad, old people - (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Cuáles son los requisitos para la Pensión del Bienestar?

Deseas aplicar por primera vez al apoyo para la vejez, aquí te decimos que es lo que necesitas para completar tu registro como nuevo beneficiario del programa del gobierno de México.

Tener 65 años complicados

Identificación oficial vigente

Acta de nacimiento

Clave Única de Registro de Población (CURP), de reciente impresión

Comprobante de domicilio, no mayor a seis meses

Teléfono de contacto celular y de casa