Amon Amarth regresa a México; estos son los precios de uno de los conciertos más esperados

Los europeos nuevamente llegan a tierras aztecas para conquistar a sus fanáticos latinos. (IG Amon Amarth)

La leyenda sueca del death metal melódico, Amon Amarth, regresa a México para ofrecer un concierto el próximo 6 de noviembre de 2024 en la Arena Ciudad de México. Tras su explosiva participación en el último Hell and Heaven, la banda vuelve a la tierra de los dioses aztecas para fusionar dos culturas poderosas y hacer vibrar a sus seguidores con su característico sonido épico y brutal.

Asistir a un show de Amon Amarth es mucho más que escuchar música; es una experiencia inmersiva que transporta a los asistentes a la era de los vikingos, donde dioses, guerreros y dragones protagonizan batallas épicas haciendo referencia a su lugar de origen.

Con una puesta en escena impactante y una energía arrolladora, el grupo liderado por Johan Hegg hace que cada concierto sea una auténtica celebración del valor y la mitología nórdica, todo ello musicalizado con el poder del death metal.

Los combates entre vikingos totalmente en vivo son una de las características más esperadas por los fanáticos. (IG Amon Amarth)

Precio de los boletos

Esta vez, los fanáticos podrán afilar sus hachas, vestir sus armaduras y llenar sus cuernos de hidromiel para corear los grandes éxitos de la banda, como ‘The Pursuit of Vikings’, ‘Put Your Back Into The Oar’, ‘Raise Your Horns’, ‘Guardians of Asgaard’ y, por supuesto, la aclamada ‘Twilight of the Thunder God’.

La preventa de boletos arrancó el pasado 2 de julio a través de Superboletos, ofreciendo diversas opciones de precios para todos los guerreros que quieran unirse a la celebración. A continuación, los costos sin cargos adicionales:

Cancha VIP: 2,000 pesos

Amarillo: 2,300 pesos

Verde + SP: 2,100 pesos

Aqua: 1,800 pesos

Morado: 1,600 pesos

Cancha Rojo: 1,400 pesos

Celeste: 1,300 pesos

Gris: 1,000 pesos

Café: 900 pesos

Rosa: 800 pesos

Su vocalista ha expresado en diversas ocasiones el amor que le tiene a México y a su gente. (IG Amon Amarth)

Una experiencia de otro mundo

El regreso de Amon Amarth a México representa más que un simple concierto: es un enfrentamiento simbólico entre dos culturas ancestrales (la nórdica y la azteca) que encuentran un punto de conexión en la música poderosa y la pasión por la épica. Así, la Arena Ciudad de México se convertirá en un campo de batalla donde la intensidad del metal y la entrega de los fanáticos se fusionarán para crear una experiencia única.

Prepara tu espíritu de guerrero y no pierdas la oportunidad de formar parte de esta aventura vikinga. La Arena Ciudad de México se llenará de fuerza y mística el 6 de noviembre, en una cita imperdible para todos los que viven el metal con alma de vikingo.